Одне яйце і трохи масла: рецепт хрумкого і запашного печива за пів години

На магазинні ласощі навіть не подивитесь

Прості рецепти солодкого зі звичайних продуктів — чудовий спосіб порадувати близьких. Якщо ви вже готували хрумкі рогалики, зверніть увагу на цей рецепт смачного пісочного печива.

Ласощі виходять солодкими та хрусткими, а для тіста потрібно зовсім трохи звичайнісіньких продуктів. theLime підібрав простий рецепт.

Інгредієнти:

вершкове масло — 180 г

цукрова пудра — 60 г

дрібка солі

ванілін

цедра лимона

борошно — 200 г

яєчний білок — 1 шт.

Спосіб приготування:

Вершкове масло заздалегідь дістаємо з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури. Міксером збиваємо його із цукровою пудрою впродовж декількох хвилин. До маси додаємо яєчний білок і знову збиваємо приблизно 5 хвилин.Лимон ретельно миємо, сушимо. Терткою знімаємо з нього цедру. В яєчно-масляну суміш додаємо цедру, ванілін. Частинами, замішуючи, вмішуємо просіяне через сито борошно. Перекладаємо тісто в кондитерський мішок із насадкою. Деко застилаємо пергаментним папером. З кондитерського мішка відсаджуємо печиво, надаючи йому бажаної форми. Можна скористатись пакетом або й взагалі викласти ложкою. Духовку заздалегідь розігріваємо до 180°С. Ставимо печиво в гарячу духовку і випікаємо приблизно 25 хвилин.

Печиво виходить дуже ароматне та хрумке. Ідеально до імбирного чаю.