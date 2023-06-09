Одне яйце і трохи масла: рецепт хрумкого і запашного печива за пів години
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На магазинні ласощі навіть не подивитесь
Прості рецепти солодкого зі звичайних продуктів — чудовий спосіб порадувати близьких. Якщо ви вже готували хрумкі рогалики, зверніть увагу на цей рецепт смачного пісочного печива.
Ласощі виходять солодкими та хрусткими, а для тіста потрібно зовсім трохи звичайнісіньких продуктів. theLime підібрав простий рецепт.
Інгредієнти:
- вершкове масло — 180 г
- цукрова пудра — 60 г
- дрібка солі
- ванілін
- цедра лимона
- борошно — 200 г
- яєчний білок — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Вершкове масло заздалегідь дістаємо з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури. Міксером збиваємо його із цукровою пудрою впродовж декількох хвилин.
- До маси додаємо яєчний білок і знову збиваємо приблизно 5 хвилин.Лимон ретельно миємо, сушимо. Терткою знімаємо з нього цедру.
- В яєчно-масляну суміш додаємо цедру, ванілін. Частинами, замішуючи, вмішуємо просіяне через сито борошно.
- Перекладаємо тісто в кондитерський мішок із насадкою. Деко застилаємо пергаментним папером.
- З кондитерського мішка відсаджуємо печиво, надаючи йому бажаної форми. Можна скористатись пакетом або й взагалі викласти ложкою.
- Духовку заздалегідь розігріваємо до 180°С. Ставимо печиво в гарячу духовку і випікаємо приблизно 25 хвилин.
Печиво виходить дуже ароматне та хрумке. Ідеально до імбирного чаю.