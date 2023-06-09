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Одне яйце і трохи масла: рецепт хрумкого і запашного печива за пів години

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Простий бюджетний рецепт
Простий бюджетний рецепт. Фото pelensky.pro

На магазинні ласощі навіть не подивитесь

Прості рецепти солодкого зі звичайних продуктів — чудовий спосіб порадувати близьких. Якщо ви вже готували хрумкі рогалики, зверніть увагу на цей рецепт смачного пісочного печива.

Ласощі виходять солодкими та хрусткими, а для тіста потрібно зовсім трохи звичайнісіньких продуктів. theLime підібрав простий рецепт.

Інгредієнти:

  • вершкове масло — 180 г
  • цукрова пудра — 60 г
  • дрібка солі
  • ванілін
  • цедра лимона
  • борошно — 200 г
  • яєчний білок — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Вершкове масло заздалегідь дістаємо з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури. Міксером збиваємо його із цукровою пудрою впродовж декількох хвилин.
  2. До маси додаємо яєчний білок і знову збиваємо приблизно 5 хвилин.Лимон ретельно миємо, сушимо. Терткою знімаємо з нього цедру.
  3. В яєчно-масляну суміш додаємо цедру, ванілін. Частинами, замішуючи, вмішуємо просіяне через сито борошно.
  4. Перекладаємо тісто в кондитерський мішок із насадкою. Деко застилаємо пергаментним папером.
  5. З кондитерського мішка відсаджуємо печиво, надаючи йому бажаної форми. Можна скористатись пакетом або й взагалі викласти ложкою.
  6. Духовку заздалегідь розігріваємо до 180°С. Ставимо печиво в гарячу духовку і випікаємо приблизно 25 хвилин.

Печиво виходить дуже ароматне та хрумке. Ідеально до імбирного чаю.

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#Рецепт #Печиво #Випічка