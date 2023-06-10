Просто пожарьте тесто на сковороде: как приготовить гору пончиков за 15 минут
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Такую вкуснятину будут просить дети, и взрослые
Если вы любите сладкую воздушную выпечку, не требующую длинной суеты на кухне, вам наверняка понравится этот рецепт. Нежные пончики со сгущенкой – что может быть лучше на завтрак?
Приготовить такой вкусный десерт по "Бабусиним рецептам" можно всего за 15 минут. Вы можете быть уверены: такие вкусности вы точно не купите в магазине. Кроме того, пончики не требуют каких-то сложных ингредиентов – наверное, банка сгущенки найдется чуть ли не на каждой кухне. Потому берем продукты и начинаем готовить.
Как приготовить пончики со сгущенкой
Ингредиенты:
- сгущенка – 200 г;
- яйца – 2 шт.;
- соль – ⅓ ч. л.;
- мука – 180 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
- В миске соединяем яйца с солью и сгущенкой, перемешиваем ингредиенты до однородности. В сладкую смесь просеиваем муку и разрыхлитель и замешиваем густое тесто.
- В сотейнике разогреваем 150 мл растительного масла. Опускаем в горячее масло ложку, затем набираем в нее тесто.
- Опускаем ложку с тестом в сотейник с раскаленным маслом. Готовить пончики нужно на среднем огне к золотистой корочке.
Сгущенное молоко можно с легкостью приготовить дома. Качество и вкусность – вот его главные особенности.