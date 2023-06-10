Просто пожарьте тесто на сковороде: как приготовить гору пончиков за 15 минут

Такую вкуснятину будут просить дети, и взрослые

Если вы любите сладкую воздушную выпечку, не требующую длинной суеты на кухне, вам наверняка понравится этот рецепт. Нежные пончики со сгущенкой – что может быть лучше на завтрак?

Приготовить такой вкусный десерт по "Бабусиним рецептам" можно всего за 15 минут. Вы можете быть уверены: такие вкусности вы точно не купите в магазине. Кроме того, пончики не требуют каких-то сложных ингредиентов – наверное, банка сгущенки найдется чуть ли не на каждой кухне. Потому берем продукты и начинаем готовить.

Как приготовить пончики со сгущенкой

Ингредиенты:

сгущенка – 200 г;

яйца – 2 шт.;

соль – ⅓ ч. л.;

мука – 180 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

В миске соединяем яйца с солью и сгущенкой, перемешиваем ингредиенты до однородности. В сладкую смесь просеиваем муку и разрыхлитель и замешиваем густое тесто. В сотейнике разогреваем 150 мл растительного масла. Опускаем в горячее масло ложку, затем набираем в нее тесто. Опускаем ложку с тестом в сотейник с раскаленным маслом. Готовить пончики нужно на среднем огне к золотистой корочке.

Сгущенное молоко можно с легкостью приготовить дома. Качество и вкусность – вот его главные особенности.