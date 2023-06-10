Просто посмажте тісто на сковороді: як приготувати гору пончиків за 15 хвилин
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Таку смакоту проситимуть діти, і дорослі
Якщо ви любите солодку повітряну випічку, яка не вимагає довгої суєти на кухні, вам напевно сподобається цей рецепт. Ніжні пончики зі згущеним молоком – що може бути краще на сніданок?
Приготувати такий смачний десерт за "Бабусиними рецептами" можна лише за 15 хвилин. Ви можете бути впевнені: такі смаколики ви точно не купите в магазині. Крім того, пончики не вимагають якихось складних інгредієнтів – напевно, банку згущеного молока знайдеться чи не на кожній кухні. Тому беремо продукти та починаємо готувати.
Як приготувати пончики зі згущеним молоком
Інгредієнти:
- згущене молоко – 200 г;
- яйця – 2 шт.;
- сіль — ⅓ ч. л.;
- борошно — 180 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- У мисці з’єднуємо яйця з сіллю та згущеним молоком, перемішуємо інгредієнти до однорідності. У солодку суміш просіюємо борошно і розпушувач і замішуємо густе тісто.
- У сотейнику розігріваємо 150 мл олії. Опускаємо в гаряче рослинне масло ложку, потім набираємо в неї тісто.
- Опускаємо ложку з тестом у сотейник із розпеченим маслом. Готувати пончики потрібно на середньому вогні до золотистої скоринки.
Згущене молоко можна легко приготувати вдома. Якість та смачність – ось його головні особливості.