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Просто посмажте тісто на сковороді: як приготувати гору пончиків за 15 хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пончики зі згущеним молоком — найкращий десерт
Пончики зі згущеним молоком — найкращий десерт. Фото babusyni-retsepty

Таку смакоту проситимуть діти, і дорослі

Якщо ви любите солодку повітряну випічку, яка не вимагає довгої суєти на кухні, вам напевно сподобається цей рецепт. Ніжні пончики зі згущеним молоком – що може бути краще на сніданок?

Приготувати такий смачний десерт за "Бабусиними рецептами" можна лише за 15 хвилин. Ви можете бути впевнені: такі смаколики ви точно не купите в магазині. Крім того, пончики не вимагають якихось складних інгредієнтів – напевно, банку згущеного молока знайдеться чи не на кожній кухні. Тому беремо продукти та починаємо готувати.

Як приготувати пончики зі згущеним молоком

Інгредієнти:

  • згущене молоко – 200 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • сіль — ⅓ ч. л.;
  • борошно — 180 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. У мисці з’єднуємо яйця з сіллю та згущеним молоком, перемішуємо інгредієнти до однорідності. У солодку суміш просіюємо борошно і розпушувач і замішуємо густе тісто.
  2. У сотейнику розігріваємо 150 мл олії. Опускаємо в гаряче рослинне масло ложку, потім набираємо в неї тісто.
  3. Опускаємо ложку з тестом у сотейник із розпеченим маслом. Готувати пончики потрібно на середньому вогні до золотистої скоринки.

Згущене молоко можна легко приготувати вдома. Якість та смачність – ось його головні особливості.

Теги:
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