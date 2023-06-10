Нужно полстакана кефира, яйца и 10 минут свободного времени: пирог по этому рецепту растает во рту

Рецепт, из-за которого вы забудете дорогу в кондитерскую

Яблочный пирог – это, пожалуй, самая универсальная выпечка. Такой пирог подойдет и для вечернего застолья в кругу семьи, и для угощения гостей, и даже для праздничного повода. Также такой пирог можно назвать универсальным еще и потому, что готовить его совсем не сложно.

Нежнейший, воздушный и нереально вкусный яблочный пирог на кефир от "Бабусиних рецептів" готовится из самых простых продуктов. Поэтому попробуйте – и вы не пожалеете!

Как приготовить яблочный пирог на кефире

Ингредиенты:

яйца куриные – 3 шт.;

мука пшеничная – 300 г;

сахарный песок – 180 г;

соль – щепотка;

подсолнечное масло – 100 мл;

кефир – 150 г;

разрыхлитель – 1 ч. л;

цедра одного лимона или ванилин;

сок половины лимона;

яблоки – 2 шт.;

корица молотая и орехи – по желанию, для украшения.

Способ приготовления:

В миску вливаем яйца, засыпаем сахарным песком, ванилином и размешиваем. Кладем натертую цедру лимона, сок лимона, кефир, растительное масло и размешиваем. Высыпаем через сито муку и разрыхлитель и снова перемешиваем. Заливаем тестом по формам и натираем на большой терке яблоки. Посыпаем молотой корицей, измельченными орешками и выпекаем 35 минут при 180 градусах.

Чтобы пирог долгое время оставался пышным, добавьте туда один ингредиент. Ваша выпечка будет радовать вас намного дольше.