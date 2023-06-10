Нужно полстакана кефира, яйца и 10 минут свободного времени: пирог по этому рецепту растает во рту
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Рецепт, из-за которого вы забудете дорогу в кондитерскую
Яблочный пирог – это, пожалуй, самая универсальная выпечка. Такой пирог подойдет и для вечернего застолья в кругу семьи, и для угощения гостей, и даже для праздничного повода. Также такой пирог можно назвать универсальным еще и потому, что готовить его совсем не сложно.
Нежнейший, воздушный и нереально вкусный яблочный пирог на кефир от "Бабусиних рецептів" готовится из самых простых продуктов. Поэтому попробуйте – и вы не пожалеете!
Как приготовить яблочный пирог на кефире
Ингредиенты:
- яйца куриные – 3 шт.;
- мука пшеничная – 300 г;
- сахарный песок – 180 г;
- соль – щепотка;
- подсолнечное масло – 100 мл;
- кефир – 150 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- цедра одного лимона или ванилин;
- сок половины лимона;
- яблоки – 2 шт.;
- корица молотая и орехи – по желанию, для украшения.
Способ приготовления:
- В миску вливаем яйца, засыпаем сахарным песком, ванилином и размешиваем.
- Кладем натертую цедру лимона, сок лимона, кефир, растительное масло и размешиваем.
- Высыпаем через сито муку и разрыхлитель и снова перемешиваем.
- Заливаем тестом по формам и натираем на большой терке яблоки.
- Посыпаем молотой корицей, измельченными орешками и выпекаем 35 минут при 180 градусах.
Чтобы пирог долгое время оставался пышным, добавьте туда один ингредиент. Ваша выпечка будет радовать вас намного дольше.