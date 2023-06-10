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Нужно полстакана кефира, яйца и 10 минут свободного времени: пирог по этому рецепту растает во рту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такой яблочный пирог разлетится на ура
Такой яблочный пирог разлетится на ура. Фото babusyni-retsepty

Рецепт, из-за которого вы забудете дорогу в кондитерскую

Яблочный пирог – это, пожалуй, самая универсальная выпечка. Такой пирог подойдет и для вечернего застолья в кругу семьи, и для угощения гостей, и даже для праздничного повода. Также такой пирог можно назвать универсальным еще и потому, что готовить его совсем не сложно.

Нежнейший, воздушный и нереально вкусный яблочный пирог на кефир от "Бабусиних рецептів" готовится из самых простых продуктов. Поэтому попробуйте – и вы не пожалеете!

Как приготовить яблочный пирог на кефире

Ингредиенты:

  • яйца куриные – 3 шт.;
  • мука пшеничная – 300 г;
  • сахарный песок – 180 г;
  • соль – щепотка;
  • подсолнечное масло – 100 мл;
  • кефир – 150 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л;
  • цедра одного лимона или ванилин;
  • сок половины лимона;
  • яблоки – 2 шт.;
  • корица молотая и орехи – по желанию, для украшения.

Способ приготовления:

  1. В миску вливаем яйца, засыпаем сахарным песком, ванилином и размешиваем.
  2. Кладем натертую цедру лимона, сок лимона, кефир, растительное масло и размешиваем.
  3. Высыпаем через сито муку и разрыхлитель и снова перемешиваем.
  4. Заливаем тестом по формам и натираем на большой терке яблоки.
  5. Посыпаем молотой корицей, измельченными орешками и выпекаем 35 минут при 180 градусах.

Чтобы пирог долгое время оставался пышным, добавьте туда один ингредиент. Ваша выпечка будет радовать вас намного дольше.

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