Потрібно півсклянки кефіру, яйця та 10 хвилин вільного часу: пиріг за цим рецептом розтане у роті.
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт, через який ви забудете дорогу до кондитерської
Яблучний пиріг — це, мабуть, найуніверсальніша випічка. Такий пиріг підійде і для вечірнього застілля у родинному колі, і для частування гостей, і навіть для святкового приводу. Також такий пиріг можна назвати універсальним ще й тому, що готувати його дуже легко.
Найніжніший, повітряний і нереально смачний пиріг яблучний на кефір від "Бабусиних рецептів" готується з найпростіших продуктів. Тому спробуйте – і ви не пошкодуєте!
Як приготувати яблучний пиріг на кефірі.
Інгредієнти:
- яйця курячі – 3 шт.;
- борошно пшеничне – 300 г;
- цукровий пісок – 180 г;
- сіль — щіпка;
- соняшникова олія – 100 мл;
- кефір – 150 г;
- розпушувач – 1 ч. л;
- цедра одного лимона чи ванілін;
- сік половини лимона;
- яблука – 2 шт.;
- кориця мелена та горіхи – за бажанням, для прикраси.
Спосіб приготування:
- У миску вливаємо яйця, засипаємо цукровим піском, ваніліном і розмішуємо.
- Кладемо натерту цедру лимона, сік лимона, кефір, олію і розмішуємо.
- Висипаємо через сито борошно та розпушувач і знову перемішуємо.
- Заливаємо тістом за формами та натираємо на великій тертці яблука.
- Посипаємо меленою корицею, подрібненими горішками та випікаємо 35 хвилин при 180 градусах.
Щоб пиріг тривалий час залишався пишним, додайте туди один інгредієнт. Ваша випічка радуватиме вас набагато довше.