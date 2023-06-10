Потрібно півсклянки кефіру, яйця та 10 хвилин вільного часу: пиріг за цим рецептом розтане у роті.

Рецепт, через який ви забудете дорогу до кондитерської

Яблучний пиріг — це, мабуть, найуніверсальніша випічка. Такий пиріг підійде і для вечірнього застілля у родинному колі, і для частування гостей, і навіть для святкового приводу. Також такий пиріг можна назвати універсальним ще й тому, що готувати його дуже легко.

Найніжніший, повітряний і нереально смачний пиріг яблучний на кефір від "Бабусиних рецептів" готується з найпростіших продуктів. Тому спробуйте – і ви не пошкодуєте!

Як приготувати яблучний пиріг на кефірі.

Інгредієнти:

яйця курячі – 3 шт.;

борошно пшеничне – 300 г;

цукровий пісок – 180 г;

сіль — щіпка;

соняшникова олія – 100 мл;

кефір – 150 г;

розпушувач – 1 ч. л;

цедра одного лимона чи ванілін;

сік половини лимона;

яблука – 2 шт.;

кориця мелена та горіхи – за бажанням, для прикраси.

Спосіб приготування:

У миску вливаємо яйця, засипаємо цукровим піском, ваніліном і розмішуємо. Кладемо натерту цедру лимона, сік лимона, кефір, олію і розмішуємо. Висипаємо через сито борошно та розпушувач і знову перемішуємо. Заливаємо тістом за формами та натираємо на великій тертці яблука. Посипаємо меленою корицею, подрібненими горішками та випікаємо 35 хвилин при 180 градусах.

Щоб пиріг тривалий час залишався пишним, додайте туди один інгредієнт. Ваша випічка радуватиме вас набагато довше.