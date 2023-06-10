Смешайте три ингредиента - получите необычное рагу: рецепт, который удивит даже опытных кулинаров

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Мясное рагу с овощами — сытное блюдо с насыщенным вкусом. Вариантов приготовления его очень много. Однако сегодня мі приготовим с фасолью.

Рагу с мясом и фасолью по рецепту Shuba — это очень вкусное дополнение к гарниру. Готовится блюдо очень просто и из небольшого количества ингредиентов. Из основных ингредиентов вам понадобятся только мясной фарш, стручковая фасоль и лук. Смешайте их с зеленью и специями, и вы откроете для себя новый вкус.

Как приготовить мясное рагу с фасолью

Ингредиенты на 4 порции:

стручковая фасоль — 500 г;

мясной фарш — 350 г;

лук репчатый — 1 шт.;

масло подсолнечное — 60 г;

зелень, соль, перец черный молотый, приправа к фаршу — по вкусу.

Способ приготовления:

Лук очистите и мелко нарежьте. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до мягкости. Добавьте фарш и жарьте, тщательно перемешивая, 15 минут. Посолите, поперчите и посыпьте специями. Стручковую фасоль помойте, нарежьте кусочками по 2-3 см и добавьте в фарш. Влейте несколько ложек воды, перемешайте и готовьте вместе 10 минут. Зелень помойте, мелко нарежьте и добавьте в сковороду. Посолите по вкусу, прогрейте несколько минут и отключите огонь. Подавайте готовое блюдо горячим.

Идеально подходит к разному виду пасты, картофеля и зерновых. Приятного аппетита!