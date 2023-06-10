Смешайте три ингредиента - получите необычное рагу: рецепт, который удивит даже опытных кулинаров
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Получите массу удовольствия с вкуснейшим блюдом!
Мясное рагу с овощами — сытное блюдо с насыщенным вкусом. Вариантов приготовления его очень много. Однако сегодня мі приготовим с фасолью.
Рагу с мясом и фасолью по рецепту Shuba — это очень вкусное дополнение к гарниру. Готовится блюдо очень просто и из небольшого количества ингредиентов. Из основных ингредиентов вам понадобятся только мясной фарш, стручковая фасоль и лук. Смешайте их с зеленью и специями, и вы откроете для себя новый вкус.
Как приготовить мясное рагу с фасолью
Ингредиенты на 4 порции:
- стручковая фасоль — 500 г;
- мясной фарш — 350 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- масло подсолнечное — 60 г;
- зелень, соль, перец черный молотый, приправа к фаршу — по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук очистите и мелко нарежьте. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук до мягкости. Добавьте фарш и жарьте, тщательно перемешивая, 15 минут. Посолите, поперчите и посыпьте специями.
- Стручковую фасоль помойте, нарежьте кусочками по 2-3 см и добавьте в фарш. Влейте несколько ложек воды, перемешайте и готовьте вместе 10 минут.
- Зелень помойте, мелко нарежьте и добавьте в сковороду. Посолите по вкусу, прогрейте несколько минут и отключите огонь. Подавайте готовое блюдо горячим.
Идеально подходит к разному виду пасты, картофеля и зерновых. Приятного аппетита!