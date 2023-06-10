Змішайте три інгредієнти — отримайте незвичайне рагу: рецепт, який здивує навіть досвідчених кулінарів
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Отримайте масу задоволення з смачною стравою!
М’ясне рагу з овочами — ситна страва з насиченим смаком. Варіантів його приготування дуже багато. Однак сьогодні ми приготуємо з квасолею.
Рагу з м’ясом та квасолею за рецептом Shuba – це дуже смачне доповнення до гарніру. Готується страва дуже просто та з невеликої кількості інгредієнтів. З основних інгредієнтів вам знадобляться лише м’ясний фарш, стручкова квасоля та цибуля. Змішайте їх із зеленню та спеціями, і ви відкриєте для себе новий смак.
Як приготувати м’ясне рагу з квасолею
Інгредієнти на 4 порції:
- стручкова квасоля — 500 г;
- м’ясний фарш — 350 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- олія соняшникова — 60 г;
- зелень, сіль, перець чорний мелений, приправа до фаршу — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Цибулю очистьте і дрібно наріжте. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте цибулю до м’якості. Додати фарш і смажте, ретельно перемішуючи, 15 хвилин. Посоліть, поперчіть та посипте спеціями.
- Стручкову квасолю помийте, наріжте шматочками по 2-3 см і додайте фарш. Влийте кілька ложок води, перемішайте та готуйте разом 10 хвилин.
- Зелень помийте, дрібно наріжте і додайте в сковороду. Посоліть до смаку, прогрійте кілька хвилин і відключіть вогонь. Подавайте готову страву гарячою.
Ідеально підходить до різного виду пасти, картоплі та зернових. Смачного!