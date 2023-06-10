Змішайте три інгредієнти — отримайте незвичайне рагу: рецепт, який здивує навіть досвідчених кулінарів

Отримайте масу задоволення з смачною стравою!

М’ясне рагу з овочами — ситна страва з насиченим смаком. Варіантів його приготування дуже багато. Однак сьогодні ми приготуємо з квасолею.

Рагу з м’ясом та квасолею за рецептом Shuba – це дуже смачне доповнення до гарніру. Готується страва дуже просто та з невеликої кількості інгредієнтів. З основних інгредієнтів вам знадобляться лише м’ясний фарш, стручкова квасоля та цибуля. Змішайте їх із зеленню та спеціями, і ви відкриєте для себе новий смак.

Як приготувати м’ясне рагу з квасолею

Інгредієнти на 4 порції:

стручкова квасоля — 500 г;

м’ясний фарш — 350 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

олія соняшникова — 60 г;

зелень, сіль, перець чорний мелений, приправа до фаршу — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю очистьте і дрібно наріжте. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте цибулю до м’якості. Додати фарш і смажте, ретельно перемішуючи, 15 хвилин. Посоліть, поперчіть та посипте спеціями. Стручкову квасолю помийте, наріжте шматочками по 2-3 см і додайте фарш. Влийте кілька ложок води, перемішайте та готуйте разом 10 хвилин. Зелень помийте, дрібно наріжте і додайте в сковороду. Посоліть до смаку, прогрійте кілька хвилин і відключіть вогонь. Подавайте готову страву гарячою.

Ідеально підходить до різного виду пасти, картоплі та зернових. Смачного!