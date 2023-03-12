Як варити квасолю, щоб вона не була жорсткою

Розкрито маленьку хитрість

Квасоля дуже корисна для організму, тому не здивування, що бобова культура є частим інгредієнтом багатьох смачних страв та заготівель на зиму. Однак багато господинь стикаються з проблемою, коли після варіння квасоля все одно залишається жорсткою і неапетитною.

Варена квасоля повинна відрізнятися м’якістю, пише pixelinform. Якщо вона вийшла жорсткою, значить були допущені помилки.

Чому квасоля жорстка після варіння

Наприклад, квасоля не була попередньо замочена у воді. Або бобові варилися менш як 60 хвилин. Також є ймовірність того, що був використаний старий продукт, якому важко нормально розваритись навіть за значної тривалості приготування.

Якщо спочатку квасоля була нормальної якості, а варіння було завершено у потрібний момент, проблема полягає у несвоєчасному додаванні солі.

Коли солити квасолю під час варіння

Сіль слід додавати на завершальному етапі варіння. Так ризик отримання надто жорсткої страви стане мінімальним.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко почистити варене яйце. У кулінарії є свої маленькі секрети, які можуть спростити цей процес.