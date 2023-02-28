Очень просто и невероятно вкусно: рецепт потрясающего рагу с мясом и картофелем
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Прекрасный вариант для сытного ужина
Каждая женщина знает, что приготовление пищи занимает много времени, а если вы при этом еще и трудитесь, то сил и времени на подготовку совсем не остается. Этот рецепт вкусного мясного рагу с картофелем поможет вам приготовить вкусный ужин за достаточно короткое время.
Рагу с мясом и картофелем: рецепт
Ингредиенты
- Мясо (свинина, говядина) – 0,5 килограмма
- Картофель — 1 килограмм
- Кабачок — 1 штука
- Болгарский перец — 3 штуки
- Помидоры — 4 штуки
- Морковь — 3 штуки
- Лук репчатый — 3 штуки
- Чеснок — 4 зубчика
- Томатная паста — 5 ст. кровать
- Растительное масло – 3 ст. ложки
- Соль – 1 ст. кровати
- Зелень — 1 по вкусу
Способ приготовления:
- На предварительно разогретой сковороде обжарьте мясо до образования румяной корочки. Переложите на мясо лук и морковь и оставьте на несколько минут.
- После добавьте перец и чеснок. Протомите еще пару минут и добавьте томатную пасту. Накройте все крышкой и оставьте на 5 минут.
- Все оставшиеся овощи переложите в кастрюлю и добавьте туда содержимое сковороды. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и влейте воду около 2 стаканов. Накройте котел крышкой и оставьте на большом огне до закипания.
- После этого убавьте огонь и оставьте блюдо тушиться еще на 40 минут.
Ранее "Телеграф" делился рецептом пончиков с чесноком, которые готовятся на сковороде. Там же, кстати, можно пожарить и вкусную пиццу.