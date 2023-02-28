Очень просто и невероятно вкусно: рецепт потрясающего рагу с мясом и картофелем

Прекрасный вариант для сытного ужина

Каждая женщина знает, что приготовление пищи занимает много времени, а если вы при этом еще и трудитесь, то сил и времени на подготовку совсем не остается. Этот рецепт вкусного мясного рагу с картофелем поможет вам приготовить вкусный ужин за достаточно короткое время.

Рагу с мясом и картофелем: рецепт

Ингредиенты

Мясо (свинина, говядина) – 0,5 килограмма

Картофель — 1 килограмм

Кабачок — 1 штука

Болгарский перец — 3 штуки

Помидоры — 4 штуки

Морковь — 3 штуки

Лук репчатый — 3 штуки

Чеснок — 4 зубчика

Томатная паста — 5 ст. кровать

Растительное масло – 3 ст. ложки

Соль – 1 ст. кровати

Зелень — 1 по вкусу

Способ приготовления:

На предварительно разогретой сковороде обжарьте мясо до образования румяной корочки. Переложите на мясо лук и морковь и оставьте на несколько минут. После добавьте перец и чеснок. Протомите еще пару минут и добавьте томатную пасту. Накройте все крышкой и оставьте на 5 минут. Все оставшиеся овощи переложите в кастрюлю и добавьте туда содержимое сковороды. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и влейте воду около 2 стаканов. Накройте котел крышкой и оставьте на большом огне до закипания. После этого убавьте огонь и оставьте блюдо тушиться еще на 40 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом пончиков с чесноком, которые готовятся на сковороде. Там же, кстати, можно пожарить и вкусную пиццу.