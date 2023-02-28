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Очень просто и невероятно вкусно: рецепт потрясающего рагу с мясом и картофелем

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Рагу с мясом и картофелем рецепт Новость обновлена 28 февраля 2023, 22:14
Рагу с мясом и картофелем рецепт. Фото pexels.com

Прекрасный вариант для сытного ужина

Каждая женщина знает, что приготовление пищи занимает много времени, а если вы при этом еще и трудитесь, то сил и времени на подготовку совсем не остается. Этот рецепт вкусного мясного рагу с картофелем поможет вам приготовить вкусный ужин за достаточно короткое время.

Рагу с мясом и картофелем: рецепт

Ингредиенты

  • Мясо (свинина, говядина) – 0,5 килограмма
  • Картофель — 1 килограмм
  • Кабачок — 1 штука
  • Болгарский перец — 3 штуки
  • Помидоры — 4 штуки
  • Морковь — 3 штуки
  • Лук репчатый — 3 штуки
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Томатная паста — 5 ст. кровать
  • Растительное масло – 3 ст. ложки
  • Соль – 1 ст. кровати
  • Зелень — 1 по вкусу

Способ приготовления:

  1. На предварительно разогретой сковороде обжарьте мясо до образования румяной корочки. Переложите на мясо лук и морковь и оставьте на несколько минут.
  2. После добавьте перец и чеснок. Протомите еще пару минут и добавьте томатную пасту. Накройте все крышкой и оставьте на 5 минут.
  3. Все оставшиеся овощи переложите в кастрюлю и добавьте туда содержимое сковороды. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и влейте воду около 2 стаканов. Накройте котел крышкой и оставьте на большом огне до закипания.
  4. После этого убавьте огонь и оставьте блюдо тушиться еще на 40 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом пончиков с чесноком, которые готовятся на сковороде. Там же, кстати, можно пожарить и вкусную пиццу.

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#Рецепт #Рагу #Рагу с картошкой