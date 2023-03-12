Как варить фасоль, чтобы она не была жесткой

Раскрыта маленькая хитрость

Фасоль очень полезна для организма, поэтому не удивление, что бобовая культура является частым ингредиентом многих вкусных блюд и заготовок на зиму. Однако многие хозяйки сталкиваются с проблемой, когда после варки фасоль все равно остается жесткой и неаппетитной.

Вареная фасоль должна отличаться мягкостью, пишет pixelinform. Если она получилась жесткой, значит были допущены ошибки.

Почему фасоль жесткая после варки

Например, фасоль не была предварительно замочена в воде. Или бобовые варились менее 60 минут. Также есть вероятность того, что был использован старый продукт, которому трудно нормально развариться даже при значительной продолжительности приготовления.

Если поначалу фасоль была нормального качества, а варка была завершена в нужный момент, проблема заключается в несвоевременном добавлении соли.

Когда солить фасоль во время варки

Соль следует добавлять на заключительном этапе варки. Так риск получения слишком жесткого блюда станет минимальным.

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