Вкусный перекус из трех простых продуктов: бюджетный рецепт намазки на бутерброды
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Идеально к праздничному столу
Рыбные намазки к бутербродам очень выручают, когда нужно готовить закуски к праздничному столу. Если вы уже пробовали оригинальное блюдо с печеной скумбрией, обратите внимание на этот рецепт. Он содержит всего три простых продукта.
Намазка получается столь вкусной, что на столе не останется ни грамма. Рецептом поделились на "1 минуту".
Ингредиенты:
- Одна малосольная сельдь;
- 90 г плавленого сыра;
- соль, перец;
- 2 морковки.
Способ приготовления:
- Морковь отвариваем в кипятке. Когда остынет – чистим от кожуры.
- Зачищаем сельдь от внутренностей, кожи и костей. Можно взять готовую консерву, но вкус изменится.
- Все ингредиенты пробейте блендером или пропустите через мясорубку. В зависимости от выбранного вами способа измельчения будет отличаться и текстура.
- Добавляем соль и перец. Хорошо все перемешиваем. Можно мазать на бутерброды или ставить в мисочке на праздничный стол.
Намазка съедается мгновенно. Но если вдруг не съедите сразу, время хранения — 12 часов в холодильнике. Также мы рассказывали, как приготовить фантастические конвертики из молодой капусты и ветчины.