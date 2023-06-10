Вкусный перекус из трех простых продуктов: бюджетный рецепт намазки на бутерброды

Идеально к праздничному столу

Рыбные намазки к бутербродам очень выручают, когда нужно готовить закуски к праздничному столу. Если вы уже пробовали оригинальное блюдо с печеной скумбрией, обратите внимание на этот рецепт. Он содержит всего три простых продукта.

Намазка получается столь вкусной, что на столе не останется ни грамма. Рецептом поделились на "1 минуту".

Ингредиенты:

Одна малосольная сельдь;

90 г плавленого сыра;

соль, перец;

2 морковки.

Способ приготовления:

Морковь отвариваем в кипятке. Когда остынет – чистим от кожуры. Зачищаем сельдь от внутренностей, кожи и костей. Можно взять готовую консерву, но вкус изменится. Все ингредиенты пробейте блендером или пропустите через мясорубку. В зависимости от выбранного вами способа измельчения будет отличаться и текстура. Добавляем соль и перец. Хорошо все перемешиваем. Можно мазать на бутерброды или ставить в мисочке на праздничный стол.

Намазка съедается мгновенно. Но если вдруг не съедите сразу, время хранения — 12 часов в холодильнике. Также мы рассказывали, как приготовить фантастические конвертики из молодой капусты и ветчины.