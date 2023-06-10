Смачний перекус із трьох простих продуктів: бюджетний рецепт намазки на бутерброди
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Ідеально до святкового столу
Рибні намазки до бутербродів дуже виручають, коли треба готувати закуски до святкового столу. Якщо ви вже куштували оригінальну страву з печеною скумбрією, зверніть увагу на цей рецепт. Він має в складі всього три простих продукти.
Намазка виходить такою смачною, що на столі не залишиться ні граму. Рецептом поділились на "1 хвилина".
Інгредієнти:
- Один малосольний оселедець;
- 90 грамів плавленого сиру;
- сіль,перець;
- 2 морквини.
Спосіб приготування:
- Моркву відварюємо в окропі. Коли охолоне — чистимо від шкірки.
- Зачищаємо оселедець від нутрощів, шкіри та кісток. Можна взяти готову пресерву, але смак зміниться.
- Всі інгредієнти пробийте блендером або пропустіть через м’ясорубку. В залежності від обраного вами способу подрібнення, буде відрізнятись і текстура.
- Додаємо сіль та перець. Добре все перемішуємо. Можна мастити на бутерброди або ставити в мисочці на святковий стіл.
Намазка з’їдається миттєво. Та якшо раптом не з’їсте одразу, час зберігання страви — 12 годин у холодильнику. Також ми розповідали, як приготувати фантастичні конвертики з молодої капусти та шинки.