Смачний перекус із трьох простих продуктів: бюджетний рецепт намазки на бутерброди

Ідеально до святкового столу

Рибні намазки до бутербродів дуже виручають, коли треба готувати закуски до святкового столу. Якщо ви вже куштували оригінальну страву з печеною скумбрією, зверніть увагу на цей рецепт. Він має в складі всього три простих продукти.

Намазка виходить такою смачною, що на столі не залишиться ні граму. Рецептом поділились на "1 хвилина".

Інгредієнти:

Один малосольний оселедець;

90 грамів плавленого сиру;

сіль,перець;

2 морквини.

Спосіб приготування:

Моркву відварюємо в окропі. Коли охолоне — чистимо від шкірки. Зачищаємо оселедець від нутрощів, шкіри та кісток. Можна взяти готову пресерву, але смак зміниться. Всі інгредієнти пробийте блендером або пропустіть через м’ясорубку. В залежності від обраного вами способу подрібнення, буде відрізнятись і текстура. Додаємо сіль та перець. Добре все перемішуємо. Можна мастити на бутерброди або ставити в мисочці на святковий стіл.

Намазка з’їдається миттєво. Та якшо раптом не з’їсте одразу, час зберігання страви — 12 годин у холодильнику. Також ми розповідали, як приготувати фантастичні конвертики з молодої капусти та шинки.