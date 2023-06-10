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Смачний перекус із трьох простих продуктів: бюджетний рецепт намазки на бутерброди

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Гості будуть питати рецепт
Гості будуть питати рецепт. Фото 1000.menu

Ідеально до святкового столу

Рибні намазки до бутербродів дуже виручають, коли треба готувати закуски до святкового столу. Якщо ви вже куштували оригінальну страву з печеною скумбрією, зверніть увагу на цей рецепт. Він має в складі всього три простих продукти.

Намазка виходить такою смачною, що на столі не залишиться ні граму. Рецептом поділились на "1 хвилина".

Інгредієнти:

  • Один малосольний оселедець;
  • 90 грамів плавленого сиру;
  • сіль,перець;
  • 2 морквини.

Спосіб приготування:

  1. Моркву відварюємо в окропі. Коли охолоне — чистимо від шкірки.
  2. Зачищаємо оселедець від нутрощів, шкіри та кісток. Можна взяти готову пресерву, але смак зміниться.
  3. Всі інгредієнти пробийте блендером або пропустіть через м’ясорубку. В залежності від обраного вами способу подрібнення, буде відрізнятись і текстура.
  4. Додаємо сіль та перець. Добре все перемішуємо. Можна мастити на бутерброди або ставити в мисочці на святковий стіл.

Намазка з’їдається миттєво. Та якшо раптом не з’їсте одразу, час зберігання страви — 12 годин у холодильнику. Також ми розповідали, як приготувати фантастичні конвертики з молодої капусти та шинки.

Теги:
#Рецепт #Оселедець #Святковий стіл #намазка