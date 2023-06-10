Ароматная грибная закуска, которую сметут со стола: бюджетный рецепт

Очень просто и вкусно, у вас точно спросят рецепт

Все любят ароматные грибные закуски. Если вы готовили рулет из кабачков с начинкой из шампиньонов, обратите внимание на этот рецепт. Он еще проще.

Вместе с " 24 каналом " делимся простым и вкусным рецептом фаршированных шампиньонов. В составе только самые простые продукты, и готовится легко. В общем-то грибы можно нафаршировать чем угодно – и все равно будет вкусно, поэтому не бойтесь экспериментировать.

Ингредиенты:

500 граммов больших шампиньонов;

2 морковки;

1 репчатый лук;

150 – 200 граммов твердого сыра;

соль;

черный молотый перец;

масло;

майоран (по желанию).

Способ приготовления:

Очищаем грибы, вынимаем ножки. Ножки мелко рубим ножом. Нарезаем лук кубиками, морковь – натираем на терке. Включаем духовой шкаф на 200 градусов. На сковороде с растительным маслом обжариваем сначала лук, далее добавляем морковь и ножки грибов. В конце добавляем специи и перемешиваем. На противень, застеленный фольгой или пергаментом, выкладываем шляпки грибов. Начиняем их овощной зажаркой и посыпаем сыром. Запекаем грибочки 15 минут до готовности.

Блюдо получается очень аппетитным. Также мы рассказывали, как готовить вкусную шпротную намазку на бутерброды.