Ароматная грибная закуска, которую сметут со стола: бюджетный рецепт
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Очень просто и вкусно, у вас точно спросят рецепт
Все любят ароматные грибные закуски. Если вы готовили рулет из кабачков с начинкой из шампиньонов, обратите внимание на этот рецепт. Он еще проще.
Вместе с " 24 каналом " делимся простым и вкусным рецептом фаршированных шампиньонов. В составе только самые простые продукты, и готовится легко. В общем-то грибы можно нафаршировать чем угодно – и все равно будет вкусно, поэтому не бойтесь экспериментировать.
Ингредиенты:
- 500 граммов больших шампиньонов;
- 2 морковки;
- 1 репчатый лук;
- 150 – 200 граммов твердого сыра;
- соль;
- черный молотый перец;
- масло;
- майоран (по желанию).
Способ приготовления:
- Очищаем грибы, вынимаем ножки. Ножки мелко рубим ножом. Нарезаем лук кубиками, морковь – натираем на терке. Включаем духовой шкаф на 200 градусов.
- На сковороде с растительным маслом обжариваем сначала лук, далее добавляем морковь и ножки грибов. В конце добавляем специи и перемешиваем.
- На противень, застеленный фольгой или пергаментом, выкладываем шляпки грибов. Начиняем их овощной зажаркой и посыпаем сыром. Запекаем грибочки 15 минут до готовности.
Блюдо получается очень аппетитным. Также мы рассказывали, как готовить вкусную шпротную намазку на бутерброды.