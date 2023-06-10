Ароматна грибна закуска, яку зметуть зі столу: бюджетний рецепт

Дуже просто та смачно, у вас точно спитають рецепт

Всі люблять ароматні грибні закуски. Якщо ви готували рулет з кабачків з начинкою з печериць, зверніть увагу на цей рецепт. Він ще простіший.

Разом з "24 каналом" ділимось простим та смачним рецептом фаршированих печериць. В складі лише найпростіші продукти, та й готується легко. Загалом же гриби можна нафарширувати чим завгодно — і все одно буде смачно, тому не бійтеся експериментувати.

Інгредієнти:

500 грамів великих печериць;

2 морквини;

1 ріпчаста цибуля;

150 – 200 грамів твердого сиру;

сіль;

чорний мелений перець;

олія;

майоран (за бажанням).

Спосіб приготування:

Очищаємо гриби, виймаємо ніжки. Ніжки дрібно січемо ножем. Нарізаємо цибулю кубиками, моркву – натираємо на тертці. Вмикаємо духовку на 200 градусів. На сковороді з олією обсмажуємо спочатку цибулю, далі додаємо моркву та ніжки грибів. В кінці додаємо спеції та перемішуємо. На деко, застелене фольгою чи пергаментом, викладаємо капелюшки грибів. Начиняємо їх овочевою засмажкою та посипаємо сиром. Запікаємо грибочки 15 хвилин до готовності.

Страва виходить дуже апетитною. Також ми розповідали, як готувати смачну шпротну намазку на бутерброди.