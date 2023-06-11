Не нужны ни яйца, ни мука, ни возня с тестом: этот штрудель семья будет кушать через 15 минут

Суперленивый рецепт для суперхозяек

Нет настроения возиться с тестом? Приготовьте яблочный штрудель из лаваша — это отличная альтернатива немецкому десерту, сделанному из слоеного теста.

Такая выпечка по рецепту Shuba по вкусу не уступает классическому. У вас получится выпечка с тонким тестом, сочной начинкой и аппетитной хрустящей корочкой. Даже если у вас нет яблок, вы можете заменить их вишней, сливой или грушей.

Как приготовить яблочный штрудель

Ингредиенты на 4 порции:

тонкий лаваш — 1 шт.;

яблоки — 2 шт.;

изюм — 100 г;

сыр кисломолочный — 200 г;

сахар — 60 г;

сахар ванильный — 10 г.

Способ приготовления:

Яблоки помойте, очистите от кожицы и сердцевины и нарежьте кубиками. Положите кубики в сотейник, добавьте половину сахара, перемешайте и потушите 5 минут до мягкости. Творог взбейте с остальным сахаром, добавьте промытый изюм, ванильный сахар и перемешайте. Лист лаваша разверните, смажьте творожной массой, сверху выложите яблоки. Лаваш сверните рулетом и выложите на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15 минут.

Штрудель из домашнего лаваша будет еще вкуснее. Не попробуете — не узнаете!