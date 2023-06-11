Не нужны ни яйца, ни мука, ни возня с тестом: этот штрудель семья будет кушать через 15 минут
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Суперленивый рецепт для суперхозяек
Нет настроения возиться с тестом? Приготовьте яблочный штрудель из лаваша — это отличная альтернатива немецкому десерту, сделанному из слоеного теста.
Такая выпечка по рецепту Shuba по вкусу не уступает классическому. У вас получится выпечка с тонким тестом, сочной начинкой и аппетитной хрустящей корочкой. Даже если у вас нет яблок, вы можете заменить их вишней, сливой или грушей.
Как приготовить яблочный штрудель
Ингредиенты на 4 порции:
- тонкий лаваш — 1 шт.;
- яблоки — 2 шт.;
- изюм — 100 г;
- сыр кисломолочный — 200 г;
- сахар — 60 г;
- сахар ванильный — 10 г.
Способ приготовления:
- Яблоки помойте, очистите от кожицы и сердцевины и нарежьте кубиками. Положите кубики в сотейник, добавьте половину сахара, перемешайте и потушите 5 минут до мягкости.
- Творог взбейте с остальным сахаром, добавьте промытый изюм, ванильный сахар и перемешайте.
- Лист лаваша разверните, смажьте творожной массой, сверху выложите яблоки. Лаваш сверните рулетом и выложите на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15 минут.
Штрудель из домашнего лаваша будет еще вкуснее. Не попробуете — не узнаете!