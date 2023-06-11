Не потрібні ні яйця, ні борошно, ні метушня з тестом: цей штрудель сім’я буде їсти через 15 хвилин
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Суперледачий рецепт для супергосподарок
Немає настрою возитися з тестом? Приготуйте яблучний штрудель з лаваша — це чудова альтернатива німецькому десерту, зробленому з листкового тіста.
Така випічка за рецептом Shuba до смаку не поступається класичному. У вас вийде випічка з тонким тестом, соковитою начинкою та апетитною хрусткою скоринкою. Навіть якщо у вас немає яблук, ви можете замінити їх вишнею, сливою чи грушею.
Як приготувати яблуневий штрудель
Інгредієнти на 4 порції:
- тонкий лаваш — 1 шт.;
- яблука — 2 шт.;
- родзинки — 100 г;
- сир кисломолочний — 200 г;
- цукор — 60 г;
- цукор ванільний — 10 г.
Спосіб приготування:
- Яблука помийте, очистьте від шкірки та серцевини та наріжте кубиками. Покладіть кубики в сотейник, додайте половину цукру, перемішайте і тушкуйте 5 хвилин до м’якості.
- Сир збийте з рештою цукру, додайте промиті родзинки, ванільний цукор і перемішайте.
- Лист лаваша розгорніть, змастіть сирною масою, зверху викладіть яблука. Лаваш згорніть рулетом і викладіть на деко, застелене пергаментом, швом вниз. Випікайте в розігрітій духовці до 180 °C 15 хвилин.
Штрудель із домашнього лаваша буде ще смачнішим. Не спробуєте – не впізнаєте!