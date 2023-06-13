Целая гора вкуснятины из одного стакана кефира: сырные палочки по этому рецепту разметут за минуту горячими

Идеальный вариант, чтобы получить заряд энергии

Чтобы удивить своих близких вкусной закуской, вам не нужно долго стоять на кухне. Всего 10 минут — и потрясающая закуска готова.

Такие восхитительные сырные палочки по рецепту "Главреда" сметут со стола еще горячими. Их можно приготовить в качестве закуски или перекуса. Всего несколько ингредиентов из вашего холодильника — и на столе потрясающее блюдо!

Как приготовить сырные палочки

Ингредиенты:

кефир — 1 стакан (250 мл);

мука — 420 гр;

разрыхлитель — 1 пакетик (10 гр);

соль — 1/2 ч. л.;

яйца — 2 шт;

сахар — 2 ч. л.

сыр твердый — 120 гр;

укроп и петрушка — по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца разбить в глубокую миску. Добавить соль, сахар и немного перемешать. Влить стакан кефира, можно холодного или комнатной температуры. Мелко порезать зелень по вкусу и добавить в миску к ингредиентам для сырных палочек. Натереть мелко сыр и добавить в миску, хорошо перемешать. Муку просеять с разрыхлителем и замесить тесто. Выложить на поверхность, раскатать скалкой. Порезать тесто на небольшие длинные кусочки. Разогреть сковороду, влить растительное масло. Положить сырные палочки на хорошо разогретую сковороду и обжаривать с двух сторон до золотистого цвета.

Подавать такие палочки можно с соусом из чесночных отходов. Простой и быстрый рецепт вам точно понравится!