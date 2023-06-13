Целая гора вкуснятины из одного стакана кефира: сырные палочки по этому рецепту разметут за минуту горячими
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Идеальный вариант, чтобы получить заряд энергии
Чтобы удивить своих близких вкусной закуской, вам не нужно долго стоять на кухне. Всего 10 минут — и потрясающая закуска готова.
Такие восхитительные сырные палочки по рецепту "Главреда" сметут со стола еще горячими. Их можно приготовить в качестве закуски или перекуса. Всего несколько ингредиентов из вашего холодильника — и на столе потрясающее блюдо!
Как приготовить сырные палочки
Ингредиенты:
- кефир — 1 стакан (250 мл);
- мука — 420 гр;
- разрыхлитель — 1 пакетик (10 гр);
- соль — 1/2 ч. л.;
- яйца — 2 шт;
- сахар — 2 ч. л.
- сыр твердый — 120 гр;
- укроп и петрушка — по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца разбить в глубокую миску. Добавить соль, сахар и немного перемешать.
- Влить стакан кефира, можно холодного или комнатной температуры.
- Мелко порезать зелень по вкусу и добавить в миску к ингредиентам для сырных палочек.
- Натереть мелко сыр и добавить в миску, хорошо перемешать.
- Муку просеять с разрыхлителем и замесить тесто. Выложить на поверхность, раскатать скалкой. Порезать тесто на небольшие длинные кусочки.
- Разогреть сковороду, влить растительное масло.
- Положить сырные палочки на хорошо разогретую сковороду и обжаривать с двух сторон до золотистого цвета.
Подавать такие палочки можно с соусом из чесночных отходов. Простой и быстрый рецепт вам точно понравится!