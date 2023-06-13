Ціла гора смакоти з однієї склянки кефіру: сирні палички за цим рецептом розмітять за хвилину гарячими
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Ідеальний варіант, щоб отримати заряд енергії
Щоб здивувати своїх близьких смачною закускою, вам не потрібно довго стояти на кухні. Всього 10 хвилин — і приголомшлива закуска готова.
Такі чудові сирні палички за рецептом "Главреда" зметуть зі столу гарячими. Їх можна приготувати як закуску або перекушування. Всього кілька інгредієнтів з вашого холодильника — і на столі чудова страва!
Як приготувати сирні палички
Інгредієнти:
- кефір — 1 склянка (250 мл);
- борошно — 420 гр;
- розпушувач — 1 пакетик (10 гр);
- сіль — 1/2 ч. л.;
- яйця — 2 шт;
- цукор — 2 ч. л.
- сир твердий — 120 гр;
- кріп та петрушка — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Яйця розбити у глибоку миску. Додати сіль, цукор і трохи перемішати.
- Влити склянку кефіру, можна холодної чи кімнатної температури.
- Дрібно порізати зелень до свого смаку і додати миску до інгредієнтів для сирних паличок.
- Натерти дрібно сир і додати в миску, добре перемішати.
- Борошно просіяти з розпушувачем та замісити тісто. Викласти на поверхню, розкотити качалкою. Нарізати тісто на невеликі довгі шматочки.
- Розігріти сковороду, влити олію.
- Покласти сирні палички на добре розігріту сковороду та обсмажувати із двох сторін до золотистого кольору.
Подавати такі палички можна з соусом із часникових відходів. Простий і швидкий рецепт вам сподобається!