Ціла гора смакоти з однієї склянки кефіру: сирні палички за цим рецептом розмітять за хвилину гарячими

Ідеальний варіант, щоб отримати заряд енергії

Щоб здивувати своїх близьких смачною закускою, вам не потрібно довго стояти на кухні. Всього 10 хвилин — і приголомшлива закуска готова.

Такі чудові сирні палички за рецептом "Главреда" зметуть зі столу гарячими. Їх можна приготувати як закуску або перекушування. Всього кілька інгредієнтів з вашого холодильника — і на столі чудова страва!

Як приготувати сирні палички

Інгредієнти:

кефір — 1 склянка (250 мл);

борошно — 420 гр;

розпушувач — 1 пакетик (10 гр);

сіль — 1/2 ч. л.;

яйця — 2 шт;

цукор — 2 ч. л.

сир твердий — 120 гр;

кріп та петрушка — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яйця розбити у глибоку миску. Додати сіль, цукор і трохи перемішати. Влити склянку кефіру, можна холодної чи кімнатної температури. Дрібно порізати зелень до свого смаку і додати миску до інгредієнтів для сирних паличок. Натерти дрібно сир і додати в миску, добре перемішати. Борошно просіяти з розпушувачем та замісити тісто. Викласти на поверхню, розкотити качалкою. Нарізати тісто на невеликі довгі шматочки. Розігріти сковороду, влити олію. Покласти сирні палички на добре розігріту сковороду та обсмажувати із двох сторін до золотистого кольору.

Подавати такі палички можна з соусом із часникових відходів. Простий і швидкий рецепт вам сподобається!