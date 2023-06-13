Просто выложите кабачки на пивное тесто: рецепт вкуснейшего пирога с кабачками и сыром

Это блюдо не оставит голодным никого!

Сезон пикников все еще продолжается! Поэтому предлагаем добавить к любимым шашлыкам, овощам гриль и закускам с лавашами этот замечательный пирог с кабачками и сыром.

Лето вдохновляет нас на использование кабачков. Это лучшая начинка для пирогов, поэтому предлагаем приготовить этот пирог на тесте с добавлением пива по рецепту Shuba. Это интересная альтернатива дрожжевому или песочному тесту, которые обычно используют для соленых пирогов.

Как приготовить пирог с кабачками и сыром

Ингредиенты на 4 порции

Для теста:

мука пшеничная — 250 г;

маргарин — 100 г;

пиво — 100 мл;

соль — по вкусу.

Для начинки

кабачки — 1 шт.;

сыр твердый — 200 г;

яйца куриные — 1 шт.;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Муку просейте, добавьте кусочки маргарина, соль и разотрите в крошку. Влейте охлажденное пиво и замесите эластичное тесто. Заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 2 часа. Затем раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, сложите втрое, снова раскатайте и охладите 15 минут. Повторите процесс 2-3 раза. Далее выложите тесто в форму, сформуйте бортики и поколите вилкой. Кабачок помойте, обсушите и натрите на средней терке, посолите, поперчите. Оставьте на 10 минут, затем отожмите сок. Добавьте в кабачок яйцо, тертый сыр, измельченную зелень и перемешайте. Начинку выложите на тесто. Запекайте пирог при 180°C 30 минут.

Подавайте теплым с любимым лимонадом. Приятного аппетита!