Быстро, пикантно и даже без мяса: рецепт салата, который заставит вас пустить слюнки

Вы будете яйца варить дольше, чем готовить этот салат

Различные салаты готовят на каждой кухне практически каждый день. Это может быть частью праздничного стола или же частью повседневной пищи. Ведь его так легко приготовить! Нарезать любые овощи и добавить вкусную заправку – это универсальный рецепт салата на каждый день.

Сегодня мы приготовим быстрый и пикантный салат по рецепту "Пляшка". Вы не поверите — он готовится всего из пяти ингредиентов, но при этом получается совершенно невероятным по вкусу. И это даже без мяса! Так что берем продукты и начинаем готовить!

Как приготовить салат из моркови по-корейски и сыра-косички

Ингредиенты:

сыр-косичка – 150 г;

яйца отварные – 3 шт.;

консервированная кукуруза – 150 г;

морковка по-корейски – 150 г;

майонез или сметана – для заправки по своему вкусу.

Способ приготовления:

Морковь по-корейски купите или приготовьте собственноручно. Сыр измельчите и добавьте в морковь. Отварите яйца, измельчите и добавьте в морковь и сыр. Откройте баночку с кукурузой, слейте воду, добавьте кукурузу к другим ингредиентам. Добавьте майонез, перемешайте. Салат готов.

Кстати, майонез можно приготовить дома. Он получится полезнее и вкуснее магазинного.