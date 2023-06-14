Швидко, пікантно і навіть без м’яса: рецепт салату, який змусить вас пустити слинки

Ви варитимете яйця довше, ніж готувати цей салат

Різні салати готують на кожній кухні практично щодня. Це може бути частиною святкового столу або частиною повсякденної їжі. Адже його так легко приготувати! Нарізати будь-які овочі та додати смачну заправку – це універсальний рецепт салату на кожен день.

Сьогодні ми приготуємо швидкий та пікантний салат за рецептом "Пляшка". Ви не повірите — він готується всього з п’яти інгредієнтів, але при цьому виходить абсолютно неймовірним до смаку. І це навіть без м’яса! Так що беремо продукти та починаємо готувати!

Як приготувати салат з моркви по-корейськи та сиру-косички

Інгредієнти:

сир-косичка – 150 г;

яйця відварені – 3 шт.;

консервована кукурудза – 150 г;

морквина по-корейськи – 150 г;

майонез чи сметана – для заправки на свій смак.

Спосіб приготування:

Моркву по-корейськи купіть або приготуйте власноруч. Сир подрібніть і додайте моркву. Відваріть яйця, подрібніть і додайте в моркву та сир. Відкрийте баночку з кукурудзою, злийте воду, додайте кукурудзу до інших інгредієнтів. Додайте майонез, перемішайте. Салат готовий.

До речі, майонез можна приготувати вдома. Він вийде корисніше і смачніше за магазинний.