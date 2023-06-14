Изысканный обед из простейших продуктов: рецепт бюджетного пирога Киш-Лорен
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Обязательно попробуйте его приготовить
Если вы готовили кабачковую запеканку, и хотите других овощных вкусов, обратите внимание на этот рецепт. Классический французский пирог Кишлорен готовится просто, а получается таким вкусным, что можно ненароком съесть его вместе с тарелкой.
Этот открытый пирог из рубленого теста – традиционное французское блюдо. theLime делится простым рецептом.
Ингредиенты для теста:
- мука — 250 г
- сахар – 0,5 ч. л.
- соль — щепотка
- сливочное масло — 125 г
- яйцо – 1 шт.
- холодное молоко – 2 ст. л.
Ингредиенты для начинки:
- брокколи — 400 г
- лук – 1 шт.
- твердый сыр — 300 г
- куриное филе — 500 г
- консервированный горошек
- яйца — 4 шт.
- сметана — 300 г
- соль, перец, прованские травы — по вкусу
Способ приготовления:
- Кладем на 15-20 минут в морозилку сливочное масло. В это время отвариваем или обжариваем куриное филе. Брокколи также отвариваем.
- Холодное масло трем на большой терке, смешиваем его с мукой. Затем добавляем холодное молоко и яйцо.
- Замешиваем тесто и собираем его в шар. Ставим в холодильник на 30-60 минут.
- Тесто кладем между двумя листами пергамента и раскатываем.
- Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, выкладываем в нее тесто, формируя бортики. Делаем вилкой небольшие отверстия в тесте. Ставим его на 5-10 минут в морозилку.
- Для начинки нарезаем мясо. Смешиваем его с брокколи, консервированным горошком, обжаренным луком и твердым натертым сыром. Отдельно в миске смешиваем яйца, соль, перец, приправы по вкусу и сметану. Взбиваем венчиком, чтобы получилась однородная масса.
- На основу из теста выкладываем начинку
- Выкладываем начинку на подготовленное основание, сверху поливаем заливкой. Ставим пирог в предварительно разогретую до 180°С духовку. Время приготовления – 35-40 минут до готовности.
Лучше всего пирог разрезать и подавать, когда он немного остынет. Также мы рассказывали, как правильно варить брокколи – способ пригодится в приготовлении этого пирога.