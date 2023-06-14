Изысканный обед из простейших продуктов: рецепт бюджетного пирога Киш-Лорен

Обязательно попробуйте его приготовить

Если вы готовили кабачковую запеканку, и хотите других овощных вкусов, обратите внимание на этот рецепт. Классический французский пирог Кишлорен готовится просто, а получается таким вкусным, что можно ненароком съесть его вместе с тарелкой.

Этот открытый пирог из рубленого теста – традиционное французское блюдо. theLime делится простым рецептом.

Ингредиенты для теста:

мука — 250 г

сахар – 0,5 ч. л.

соль — щепотка

сливочное масло — 125 г

яйцо – 1 шт.

холодное молоко – 2 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

брокколи — 400 г

лук – 1 шт.

твердый сыр — 300 г

куриное филе — 500 г

консервированный горошек

яйца — 4 шт.

сметана — 300 г

соль, перец, прованские травы — по вкусу

Способ приготовления:

Кладем на 15-20 минут в морозилку сливочное масло. В это время отвариваем или обжариваем куриное филе. Брокколи также отвариваем. Холодное масло трем на большой терке, смешиваем его с мукой. Затем добавляем холодное молоко и яйцо. Замешиваем тесто и собираем его в шар. Ставим в холодильник на 30-60 минут. Тесто кладем между двумя листами пергамента и раскатываем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, выкладываем в нее тесто, формируя бортики. Делаем вилкой небольшие отверстия в тесте. Ставим его на 5-10 минут в морозилку. Для начинки нарезаем мясо. Смешиваем его с брокколи, консервированным горошком, обжаренным луком и твердым натертым сыром. Отдельно в миске смешиваем яйца, соль, перец, приправы по вкусу и сметану. Взбиваем венчиком, чтобы получилась однородная масса. На основу из теста выкладываем начинку Выкладываем начинку на подготовленное основание, сверху поливаем заливкой. Ставим пирог в предварительно разогретую до 180°С духовку. Время приготовления – 35-40 минут до готовности.

Лучше всего пирог разрезать и подавать, когда он немного остынет. Также мы рассказывали, как правильно варить брокколи – способ пригодится в приготовлении этого пирога.