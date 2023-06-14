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Изысканный обед из простейших продуктов: рецепт бюджетного пирога Киш-Лорен

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Необычайно вкусный соленый пирог Новость обновлена 14 июня 2023, 17:12
Необычайно вкусный соленый пирог. Фото Файные рецепты

Обязательно попробуйте его приготовить

Если вы готовили кабачковую запеканку, и хотите других овощных вкусов, обратите внимание на этот рецепт. Классический французский пирог Кишлорен готовится просто, а получается таким вкусным, что можно ненароком съесть его вместе с тарелкой.

Этот открытый пирог из рубленого теста – традиционное французское блюдо. theLime делится простым рецептом.

Ингредиенты для теста:

  • мука — 250 г
  • сахар – 0,5 ч. л.
  • соль — щепотка
  • сливочное масло — 125 г
  • яйцо – 1 шт.
  • холодное молоко – 2 ст. л.

Ингредиенты для начинки:

  • брокколи — 400 г
  • лук – 1 шт.
  • твердый сыр — 300 г
  • куриное филе — 500 г
  • консервированный горошек
  • яйца — 4 шт.
  • сметана — 300 г
  • соль, перец, прованские травы — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кладем на 15-20 минут в морозилку сливочное масло. В это время отвариваем или обжариваем куриное филе. Брокколи также отвариваем.
  2. Холодное масло трем на большой терке, смешиваем его с мукой. Затем добавляем холодное молоко и яйцо.
  3. Замешиваем тесто и собираем его в шар. Ставим в холодильник на 30-60 минут.
  4. Тесто кладем между двумя листами пергамента и раскатываем.
  5. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, выкладываем в нее тесто, формируя бортики. Делаем вилкой небольшие отверстия в тесте. Ставим его на 5-10 минут в морозилку.
  6. Для начинки нарезаем мясо. Смешиваем его с брокколи, консервированным горошком, обжаренным луком и твердым натертым сыром. Отдельно в миске смешиваем яйца, соль, перец, приправы по вкусу и сметану. Взбиваем венчиком, чтобы получилась однородная масса.
  7. На основу из теста выкладываем начинку
  8. Выкладываем начинку на подготовленное основание, сверху поливаем заливкой. Ставим пирог в предварительно разогретую до 180°С духовку. Время приготовления – 35-40 минут до готовности.

Лучше всего пирог разрезать и подавать, когда он немного остынет. Также мы рассказывали, как правильно варить брокколи – способ пригодится в приготовлении этого пирога.

Теги:
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