Вишуканий обід з найпростіших продуктів: рецепт бюджетного пирога Кіш-Лорен

Обов’язково спробуйте його приготувати

Якщо ви вже готували кабачкову запіканку, і хочете інших овочевих смаків, зверніть увагу на цей рецепт. Класичний французький пиріг Кіш-лорен готується просто, а виходить таким смачним, що можна ненароком з’їсти його разом з тарілкою.

Цей відкритий пиріг з рубаного тіста — традиційна французька страва. theLime ділиться простим рецептом.

Інгредієнти для тіста:

борошно — 250 г

цукор — 0,5 ч. л.

сіль — дрібка

вершкове масло — 125 г

яйце — 1 шт.

холодне молоко — 2 ст. л.

Інгредієнти для начинки:

броколі — 400 г

цибуля — 1 шт.

твердий сир — 300 г

куряче філе — 500 г

консервований горошок

яйця — 4 шт.

сметана — 300 г

сіль, перець, прованські трави — до смаку

Спосіб приготування:

Кладемо на 15-20 хвилин в морозилку вершкове масло. В цей час відварюємо або обсмажуємо куряче філе. Брокколі також відварюємо. Холодне масло тремо на великій терці, змішуємо його з борошном. Потім додаємо холодне молоко та яйце. Замішуємо тісто і збираємо його в кулю. Ставимо у холодильник на 30-60 хвилин. Тісто кладемо між двома аркушами пергаменту і розкочуємо. Форму для випікання змащуємо вершковим маслом, викладаємо в неї тісто, формуючи бортики. Робимо виделкою невеликі отвори у тісті. Ставимо його на 5-10 хвилин у морозилку. Для начинки нарізаємо м’ясо. Змішуємо його з броколі, консервованим горошком, обсмаженою цибулею і твердим натертим сиром. Окремо в мисці змішуємо яйця, сіль, перець, приправи до смаку і сметану. Збиваємо вінчиком, щоб вийшла однорідна маса. На основу з тіста викладаємо начинку Викладаємо начинку на підготовлену основу, зверху поливаємо заливкою. Ставимо пиріг в заздалегідь розігріту до 180°С духовку. Час приготування — 35-40 хвилин до готовності.

Найкраще пиріг розрізати і подавати, коли він трохи охолоне. Також ми розповідали, як правильно варити броколі — спосіб знадобиться у приготуванні цього пирога.