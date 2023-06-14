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Вишуканий обід з найпростіших продуктів: рецепт бюджетного пирога Кіш-Лорен

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Надзвичайно смачний солоний пиріг Новина оновлена 14 червня 2023, 17:12
Надзвичайно смачний солоний пиріг. Фото Файні рецепти

Обов’язково спробуйте його приготувати

Якщо ви вже готували кабачкову запіканку, і хочете інших овочевих смаків, зверніть увагу на цей рецепт. Класичний французький пиріг Кіш-лорен готується просто, а виходить таким смачним, що можна ненароком з’їсти його разом з тарілкою.

Цей відкритий пиріг з рубаного тіста — традиційна французька страва. theLime ділиться простим рецептом.

Інгредієнти для тіста:

  • борошно — 250 г
  • цукор — 0,5 ч. л.
  • сіль — дрібка
  • вершкове масло — 125 г
  • яйце — 1 шт.
  • холодне молоко — 2 ст. л.

Інгредієнти для начинки:

  • броколі — 400 г
  • цибуля — 1 шт.
  • твердий сир — 300 г
  • куряче філе — 500 г
  • консервований горошок
  • яйця — 4 шт.
  • сметана — 300 г
  • сіль, перець, прованські трави — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Кладемо на 15-20 хвилин в морозилку вершкове масло. В цей час відварюємо або обсмажуємо куряче філе. Брокколі також відварюємо.
  2. Холодне масло тремо на великій терці, змішуємо його з борошном. Потім додаємо холодне молоко та яйце.
  3. Замішуємо тісто і збираємо його в кулю. Ставимо у холодильник на 30-60 хвилин.
  4. Тісто кладемо між двома аркушами пергаменту і розкочуємо.
  5. Форму для випікання змащуємо вершковим маслом, викладаємо в неї тісто, формуючи бортики. Робимо виделкою невеликі отвори у тісті. Ставимо його на 5-10 хвилин у морозилку.
  6. Для начинки нарізаємо м’ясо. Змішуємо його з броколі, консервованим горошком, обсмаженою цибулею і твердим натертим сиром. Окремо в мисці змішуємо яйця, сіль, перець, приправи до смаку і сметану. Збиваємо вінчиком, щоб вийшла однорідна маса.
  7. На основу з тіста викладаємо начинку
  8. Викладаємо начинку на підготовлену основу, зверху поливаємо заливкою. Ставимо пиріг в заздалегідь розігріту до 180°С духовку. Час приготування — 35-40 хвилин до готовності.

Найкраще пиріг розрізати і подавати, коли він трохи охолоне. Також ми розповідали, як правильно варити броколі — спосіб знадобиться у приготуванні цього пирога.

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