Вишуканий обід з найпростіших продуктів: рецепт бюджетного пирога Кіш-Лорен
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Обов’язково спробуйте його приготувати
Якщо ви вже готували кабачкову запіканку, і хочете інших овочевих смаків, зверніть увагу на цей рецепт. Класичний французький пиріг Кіш-лорен готується просто, а виходить таким смачним, що можна ненароком з’їсти його разом з тарілкою.
Цей відкритий пиріг з рубаного тіста — традиційна французька страва. theLime ділиться простим рецептом.
Інгредієнти для тіста:
- борошно — 250 г
- цукор — 0,5 ч. л.
- сіль — дрібка
- вершкове масло — 125 г
- яйце — 1 шт.
- холодне молоко — 2 ст. л.
Інгредієнти для начинки:
- броколі — 400 г
- цибуля — 1 шт.
- твердий сир — 300 г
- куряче філе — 500 г
- консервований горошок
- яйця — 4 шт.
- сметана — 300 г
- сіль, перець, прованські трави — до смаку
Спосіб приготування:
- Кладемо на 15-20 хвилин в морозилку вершкове масло. В цей час відварюємо або обсмажуємо куряче філе. Брокколі також відварюємо.
- Холодне масло тремо на великій терці, змішуємо його з борошном. Потім додаємо холодне молоко та яйце.
- Замішуємо тісто і збираємо його в кулю. Ставимо у холодильник на 30-60 хвилин.
- Тісто кладемо між двома аркушами пергаменту і розкочуємо.
- Форму для випікання змащуємо вершковим маслом, викладаємо в неї тісто, формуючи бортики. Робимо виделкою невеликі отвори у тісті. Ставимо його на 5-10 хвилин у морозилку.
- Для начинки нарізаємо м’ясо. Змішуємо його з броколі, консервованим горошком, обсмаженою цибулею і твердим натертим сиром. Окремо в мисці змішуємо яйця, сіль, перець, приправи до смаку і сметану. Збиваємо вінчиком, щоб вийшла однорідна маса.
- На основу з тіста викладаємо начинку
- Викладаємо начинку на підготовлену основу, зверху поливаємо заливкою. Ставимо пиріг в заздалегідь розігріту до 180°С духовку. Час приготування — 35-40 хвилин до готовності.
Найкраще пиріг розрізати і подавати, коли він трохи охолоне. Також ми розповідали, як правильно варити броколі — спосіб знадобиться у приготуванні цього пирога.