Як в ресторанах варять броколі: спосіб, який зберігає колір та вітаміни

З великою ймовірністю, ви робили це неправильно

Броколі можна вживати самостійно або як складову різних страв, таких як смачний салат з моркви. Ця капуста містить багато вітаміну С, білків, фолієвої кислоти і клітковини, які впливають на внутрішні органи.

Для того щоб броколі зберегла свій смак та набір корисних речовин, необхідно точно знати, як правильно її варити. Про це розповідає Ukr.Media.

Скільки варити броколі

Щоб овоч не втратив всі корисні вітаміни для організму і не набув вигляду каші з неприємним запахом, важливо навчитися правильно його варити. Час і процес варіння може відрізнятися, адже все залежить від того, яку капусту ви використовуєте — заморожену чи свіжу.

Заморожені броколі

Суцвіття не треба попередньо розморожувати. Закип'ятіть 1,5 л води, додавши 1 ст. л. солі. Помістіть суцвіття в окріп та варіть не більше 12 хвилин. Готову капусту діставайте з води шумівкою.

Свіжі броколі

Ретельно промиваємо овоч під проточною водою, а потім залишаємо його в підсоленій воді на 10 хвилин. Перед тим, як варити, відріжте гострим ножем головне стебло. Руками обережно відокремте суцвіття.

У великій каструлі доведіть до кипіння воду. Додайте сіль — у пропорції дві чайні ложки на 1,5 л води.

Покладіть суцвіття у повністю киплячу воду. Декілька хвилин варіть броколі, а тоді — дістаньте їх шумівкою.

Для того, щоб вони зберегли свою форму та колір, відразу після варіння обдайте їх крижаною водою. До речі броколі, як і інші овочі, можна легко заморозити на зиму.