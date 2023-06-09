Вечеря з кабачків — за лічені хвилини: рецепт елементарної овочевої запіканки
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Навіть пекти нічого не треба
Цей рецепт виручить, якщо немає сил та часу на складніші страви, на кшталт смачних котлет. Страва вегетеріанська, але при бажанні можна додати трохи фаршу — і стане ще ситніше.
Потрібні найпростіші продукти. Пармезан в рецепті можна замінити будь-яким твердим сиром, але це зменшить аромат. Якщо маєте змогу покласти пармезан — кладіть пармезан. А ще ця запіканка готується без мороки з духовкою — на сковороді.
Інгредієнти:
- Картопля – 3 шт
- Кабачки – 2 шт
- Олія — для смаження
- Цибуля – 1 шт
- Сіль, перець — до смаку
- Яйця – 4 шт
- Пармезан – 30 г
- Петрушка — до смаку
Спосіб приготування:
- Чистимо картоплю. Миємо кабачки та відрізаємо плодоніжки. Натираємо овочі на крупну тертку. Змішуємо, солимо, та залишаємо на кілька хвилин.
- Коли овочі пустять сік, трохи віджимаємо від соку. Цибулю дрібно нарізаємо і обсмажуємо на олії.
- Коли цибуля стане золотистою, викладаємо картоплю з кабачками. Перемішуючи, готуємо 5-10 хвилин.
- У миску вибиваємо яйця. Солимо, перчимо та збиваємо до однорідної маси. Овочеву засмажку, що трохи охолола, вводимо у яєчну масу. Додаємо сир та подрібнену петрушку. Перемішуємо.
- На сковороду наливаємо трохи олії, розігріваємо. Викладаємо масу та одразу зменшуємо вогонь і накриваємо кришкою.
- Готуємо 10 хвилин. Потім перевертаємо і готуємо ще 5-7 хвилин.
Страва виходить смачна, соковита та ситна. Також ми розповідали, як готувати смачний рулет з грибочками.