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Вечеря з кабачків — за лічені хвилини: рецепт елементарної овочевої запіканки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Ситна овочева запіканка
Ситна овочева запіканка. Фото allkharkov.ua

Навіть пекти нічого не треба

Цей рецепт виручить, якщо немає сил та часу на складніші страви, на кшталт смачних котлет. Страва вегетеріанська, але при бажанні можна додати трохи фаршу — і стане ще ситніше.

Потрібні найпростіші продукти. Пармезан в рецепті можна замінити будь-яким твердим сиром, але це зменшить аромат. Якщо маєте змогу покласти пармезан — кладіть пармезан. А ще ця запіканка готується без мороки з духовкою — на сковороді.

Інгредієнти:

  • Картопля – 3 шт
  • Кабачки – 2 шт
  • Олія — для смаження
  • Цибуля – 1 шт
  • Сіль, перець — до смаку
  • Яйця – 4 шт
  • Пармезан – 30 г
  • Петрушка — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Чистимо картоплю. Миємо кабачки та відрізаємо плодоніжки. Натираємо овочі на крупну тертку. Змішуємо, солимо, та залишаємо на кілька хвилин.
  2. Коли овочі пустять сік, трохи віджимаємо від соку. Цибулю дрібно нарізаємо і обсмажуємо на олії.
  3. Коли цибуля стане золотистою, викладаємо картоплю з кабачками. Перемішуючи, готуємо 5-10 хвилин.
  4. У миску вибиваємо яйця. Солимо, перчимо та збиваємо до однорідної маси. Овочеву засмажку, що трохи охолола, вводимо у яєчну масу. Додаємо сир та подрібнену петрушку. Перемішуємо.
  5. На сковороду наливаємо трохи олії, розігріваємо. Викладаємо масу та одразу зменшуємо вогонь і накриваємо кришкою.
  6. Готуємо 10 хвилин. Потім перевертаємо і готуємо ще 5-7 хвилин.

Страва виходить смачна, соковита та ситна. Також ми розповідали, як готувати смачний рулет з грибочками.

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#Рецепт #Кабачки #Запіканка