Как в ресторанах варят брокколи: способ, сохраняющий цвет и витамины

С большой вероятностью, вы делали это неправильно

Брокколи можно употреблять самостоятельно или как составную часть различных блюд, таких как вкусный салат из моркови. Эта капуста содержит много витамина С, белков, фолиевой кислоты и клетчатки, влияющих на внутренние органы.

Чтобы брокколи сохранила свой вкус и набор полезных веществ, необходимо точно знать, как правильно ее варить. Об этом рассказывает Ukr.Media.

Сколько варить брокколи

Чтобы овощ не потерял все полезные витамины и не приобрел вид каши с неприятным запахом, важно научиться правильно его варить. Время и процесс варки могут отличаться, ведь все зависит от того, какую капусту вы используете — замороженную или свежую.

Замороженные брокколи

Соцветие не нужно предварительно размораживать. Вскипятите 1,5 л воды, добавив 1 ст. л. соли. Поместите соцветие в кипяток и варите не больше 12 минут. Готовую капусту доставайте из воды шумовкой.

Свежие брокколи

Тщательно промываем овощ под проточной водой, а затем оставляем его в подсоленной воде на 10 минут. Перед тем как варить, отрежьте острым ножом главный стебель. Руками осторожно отделите соцветия.

В большой кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте соль – в пропорции две чайные ложки на 1,5 л воды.

Положите соцветия в кипящую воду. Несколько минут варите брокколи, а потом достаньте их шумовкой.

Для того чтобы они сохранили свою форму и цвет, сразу после варки обдайте их ледяной водой. Кстати брокколи, как и другие овощи, можно легко заморозить на зиму.