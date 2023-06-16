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Вы не сможете остановиться есть эти бутерброды: рецепт овощной намазки с итальянским акцентом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Закуска из консервированной фасоли - это вкусно, сытно и бюджетно
Закуска из консервированной фасоли - это вкусно, сытно и бюджетно. Фото prostoway

Раз-два, и блюдо готово!

Никакая встреча с друзьями или домашние посиделки не проходит без разнообразных закусок. Они тоже всегда под рукой на случай внезапного приступа голода. Такие блюда не только вкусные, но и украшают праздничный или семейны й стол.

Для закуски не обязательно иметь какие-нибудь супердорогие продукты вкусно перекусить можно вместе с паштетом из фасоли по рецепту Рrostoway. Это выходит так вкусно, что вы не остановитесь, пока не съедите все бутерброды. Вам захочется смазать еще один ломтик хлеба и почувствовать этот неповторимый вкус с итальянским акцентом.

Как приготовить намазку из консервированной фасоли

Ингредиенты:

  • консервированная (можно взять отварную) фасоль — 300 г;
  • вяленые помидоры — 100 г;
  • паприка – 1 ч.л.;
  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубка;
  • зелень по желанию.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления намазки нужно просто все ингредиенты положить в блендер и перемолоть до однородной консистенции.
  2. По желанию можно добавить зелень по вашему выбору. Кроме того, вкус блюда можно дополнить солью и перцем по вкусу.

А теперь просто мажьте ломтик хлеба и все, перекус готов. Приятного аппетита!

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