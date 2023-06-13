Маринованный сыр с мёдом в банке: рецепт, который заставит забыть о других закусках

Такое блюдо не подают даже в ближайшем ресторане

Если вы любите сыр и ничего не имеете против меда, испробуйте вариант совмещения этих двух вкусных и полезных продуктов в единую закусочную заготовку. Предлагаем простой рецепт маринованного сыра с мёдом в банке, который может стать заправкой для любого салата или самостоятельной закуской.

Такое блюдо по рецепту "Домашних заготовок" готовится просто и быстро в домашних условиях. Для маринования подберите любой сыр твердых сортов, нарежьте его кубиками, сложите в банку вместе с лимонной цедрой, зеленью, пряными травами, медом и кусочками острого перца и залейте маринадом из лимонного сока и оливкового масла. Через два дня настаивания в холодильнике сырную закуску можно дегустировать, заправлять салаты, подавать на праздничный стол.

Как приготовить маринованный сыр с медом

Ингредиенты на 5-6 порций:

сыр твёрдый – 500 г;

лимон (для цедры и сока) – 1 шт.;

масло оливковое – 100 мл;

мед – 1 ст. ложка;

прованские травы (или другие пряные травы) – по вкусу;

перец острый – небольшой стручок;

базилик зеленый – по вкусу.

Способ приготовления:

Лимон ошпарьте, вымойте и вытрите насухо. Затем снимите тонкий слой цедры без белого подкожного слоя и нарежьте мелкими кусочками или сотрите с помощью терки. Удалите семечки с плодоножкой у острого перца, нарежьте на 2-3 части. Зеленый базилик или свою любимую свежую зелень вымойте, обсушите на бумажном полотенце и мелко нарежьте. На дно сухой стерильной банки уложите острый перец, лимонную цедру, измельченную зелень. Твёрдый сыр нарежьте кубиками и наполните ими банку до верха. Добавьте сверху оливковое масло, отжатый из лимона сок, сухие пряные травы и мед. Закройте банку крышкой и хорошенько встряхните несколько раз, чтобы смесь добавленных ингредиентов превратилась в маринад. Проследите за тем, чтобы маринад равномерно распределился между кубиками сыра в банке. Закройте банку крышкой и поставьте в холодильник на 2 дня. Время от времени встряхивайте содержимое банки, чтобы сыр замариновался равномерно.

Маринованный сыр с мёдом в банке пригодится вам как самостоятельная закуска с вином, для заправки салатов или просто как изысканное дополнение к любимому напитку.