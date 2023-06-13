Маринований сир з медом у банку: рецепт, який змусить забути про інші закуски

Таку страву не подають навіть у найближчому ресторані

Якщо ви любите сир і нічого не маєте проти меду, спробуйте варіант поєднання цих двох смачних та корисних продуктів у єдину закусочну заготівлю. Пропонуємо простий рецепт маринованого сиру з медом у банку, який може стати заправкою для будь-якого салату чи самостійною закускою.

Така страва за рецептом "Домашніх заготовок" готується просто та швидко в домашніх умовах. Для маринування підберіть будь-який сир твердих сортів, наріжте його кубиками, складіть у банку разом із лимонною цедрою, зеленню, пряними травами, медом і шматочками гострого перцю і залийте маринадом із лимонного соку та оливкової олії. Через два дні наполягання у холодильнику сирну закуску можна дегустувати, заправляти салати, подавати на святковий стіл.

Як приготувати маринований сир з медом

Інгредієнти на 5-6 порцій:

сир твердий – 500 г;

лимон (для цедри та соку) – 1 шт.;

олія оливкова – 100 мл;

мед – 1 ст. ложка;

прованські трави (або інші пряні трави) – до смаку;

перець гострий – невеликий стручок;

базилік зелений – до смаку.

Спосіб приготування:

Лимон ошпарте, вимийте і витріть насухо. Потім зніміть тонкий шар цедри без підшкірного білого шару і наріжте дрібними шматочками або зітріть за допомогою терки. Видаліть насіння з плодоніжкою у гострого перцю, наріжте на 2-3 частини. Зелений базилік або свою свіжу зелень вимийте, обсушіть на паперовому рушнику і дрібно наріжте. На дно сухої стерильної банки покладіть гострий перець, лимонну цедру, подрібнену зелень. Твердий сир наріжте кубиками та наповніть ними банку до верху. Додайте зверху оливкову олію, віджатий із лимона сік, сухі пряні трави та мед. Закрийте банку кришкою і добре струсіть кілька разів, щоб суміш доданих інгредієнтів перетворилася на маринад. Простежте, щоб маринад рівномірно розподілився між кубиками сиру в банку. Закрийте банку кришкою та поставте в холодильник на 2 дні. Іноді струшуйте вміст банки, щоб сир замаринувався поступово.

Маринований сир з медом у банку стане у пригоді вам як самостійна закуска з вином, для заправки салатів або просто як вишукане доповнення до улюбленого напою.