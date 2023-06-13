Маринований сир з медом у банку: рецепт, який змусить забути про інші закуски
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Таку страву не подають навіть у найближчому ресторані
Якщо ви любите сир і нічого не маєте проти меду, спробуйте варіант поєднання цих двох смачних та корисних продуктів у єдину закусочну заготівлю. Пропонуємо простий рецепт маринованого сиру з медом у банку, який може стати заправкою для будь-якого салату чи самостійною закускою.
Така страва за рецептом "Домашніх заготовок" готується просто та швидко в домашніх умовах. Для маринування підберіть будь-який сир твердих сортів, наріжте його кубиками, складіть у банку разом із лимонною цедрою, зеленню, пряними травами, медом і шматочками гострого перцю і залийте маринадом із лимонного соку та оливкової олії. Через два дні наполягання у холодильнику сирну закуску можна дегустувати, заправляти салати, подавати на святковий стіл.
Як приготувати маринований сир з медом
Інгредієнти на 5-6 порцій:
- сир твердий – 500 г;
- лимон (для цедри та соку) – 1 шт.;
- олія оливкова – 100 мл;
- мед – 1 ст. ложка;
- прованські трави (або інші пряні трави) – до смаку;
- перець гострий – невеликий стручок;
- базилік зелений – до смаку.
Спосіб приготування:
- Лимон ошпарте, вимийте і витріть насухо. Потім зніміть тонкий шар цедри без підшкірного білого шару і наріжте дрібними шматочками або зітріть за допомогою терки.
- Видаліть насіння з плодоніжкою у гострого перцю, наріжте на 2-3 частини. Зелений базилік або свою свіжу зелень вимийте, обсушіть на паперовому рушнику і дрібно наріжте.
- На дно сухої стерильної банки покладіть гострий перець, лимонну цедру, подрібнену зелень. Твердий сир наріжте кубиками та наповніть ними банку до верху.
- Додайте зверху оливкову олію, віджатий із лимона сік, сухі пряні трави та мед. Закрийте банку кришкою і добре струсіть кілька разів, щоб суміш доданих інгредієнтів перетворилася на маринад.
- Простежте, щоб маринад рівномірно розподілився між кубиками сиру в банку. Закрийте банку кришкою та поставте в холодильник на 2 дні. Іноді струшуйте вміст банки, щоб сир замаринувався поступово.
Маринований сир з медом у банку стане у пригоді вам як самостійна закуска з вином, для заправки салатів або просто як вишукане доповнення до улюбленого напою.