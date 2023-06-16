Ви не зможете зупинитися їсти ці бутерброди: рецепт овочевої намазки з італійським акцентом

Раз-два, і страва готова!

Жодна зустріч з друзями або домашні посиденьки не проходить без різноманітних закусок. Вони теж завжди під рукою на випадок раптового нападу голоду. Такі страви не тільки смачні, а й прикрашають святковий або сімейний стіл.

Для закуски не обов’язково мати якісь супердорогі продукти смачно перекусити можна разом із паштетом із квасолі за рецептом Рrostoway. Це виходить так смачно, що ви не зупинитесь, доки не з’їсте всі бутерброди. Вам захочеться змастити ще одну скибочку хліба та відчути цей неповторний смак з італійським акцентом.

Як приготувати намазку з консервованої квасолі

Інгредієнти:

консервована (можна взяти відварену) квасолю — 300 г;

в’ялені помідори — 100 г;

паприка — 1 ч. л.;

оливкова олія – 1 ст. л.;

часник — 2 зубки;

зелень — за бажанням.

Спосіб приготування:

Для приготування намазки потрібно просто всі інгредієнти покласти в блендер і перемолоти до однорідної консистенції. За бажанням можна додати зелень на ваш вибір. Крім того, смак страви можна доповнити сіллю та перцем до смаку.

А тепер просто намажте скибочку хліба і все, перекус готовий. Смачного!