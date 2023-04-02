Миттєво та без замочування: хитрості швидкого приготування квасолі

Смачна страва – і швидко!

Квасоля — смачний і корисний бобовий продукт, багатий на білок, який відмінно засвоюється організмом людини. Її необхідно включати до свого раціону, тим більше, що з фасолі можна приготувати стільки смачних страв !

Однак перед тим, як приготувати квасолю, її потрібно неймовірно довго замочувати. Чи є швидкі та дієві способи приготування продукту без замочування? Є і Prostoway ділиться секретами.

Як приготувати квасолю без тривалого замочування

Спосіб перший – за допомогою цукру.

Візьміть 1 склянку квасолі, добре промийте та залийте 3 склянками води. Поставте каструлю на плиту і зачекайте, щоб вода закипіла.

Після того, як закипить, злийте воду і добре промийте квасолю. Потім знову залийте водою, доведіть до кипіння, додайте цукру. На 1 літр води необхідно брати 1 столову ложку.

З цукром проваріть квасолю ще 30 хвилин. Час приготування залежить від сорту бобових – наприклад, червона квасоля вариться швидше за білу.

Спосіб другий — із содою.

Процес приготування бобових можна прискорити за допомогою харчової соди. Для цього залийте квасолю водою. Після закипання додайте половину чайної ложки соди в каструлю і варіть протягом 1 години.

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