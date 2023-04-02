Мгновенно и без замачивания: хитрости быстрого приготовления фасоли

Вкусное блюдо — и быстро!

Фасоль — вкусный и полезный бобовый продукт, богатый белком, который отлично усваивается организмом человека. Ее необходимо включать в свой рацион, тем более, что из фасоли можно приготовить столько вкуснейших блюд!

Однако перед тем, как приготовить фасоль, ее нужно невероятно долго замачивать. Есть ли быстрые и действенные способы приготовления продукта без замачивания? Есть, и Prostoway делится секретами.

Как приготовить фасоль без длительного замачивания

Способ первый — с помощью сахара.

Возьмите 1 стакан фасоли, хорошо промойте и залейте 3 стаканами воды. Поставьте кастрюлю на плиту и подождите, чтобы закипела.

После того как закипит, слейте воду и хорошо промойте фасоль. Затем снова залейте водой, доведите до кипения, добавьте сахара. На 1 литр воды нужно брать 1 столовую ложку.

С сахаром проварите фасоль еще 30 минут. Время приготовления зависит от сорта бобовых — например, красная фасоль варится быстрее белой.

Способ второй — с содой.

Процесс приготовления бобовых можно ускорить и с помощью пищевой соды. Для этого залейте фасоль водой. После закипания добавьте в кастрюлю половину чайной ложки соды и варите в течение 1 часа.

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