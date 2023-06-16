Укр

Об этом рецепте мечтает каждый повар: для такого облачного бисквита нужно лишь четыре продукта

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Легкий и воздушный, как облако, бисквит
Легкий и воздушный, как облако, бисквит. Фото shuba.life

Почувствуйте себя волшебником-кулинаром: один взмах руки — и блюдо готово

Как быть на седьмом небе от счастья? Это когда берете кусочек домашнего воздушного бисквита, откусываете, закрываете глаза и переноситесь мыслями в мир счастья и удовольствия.

Именно такой облачный "кусочек счастья" мы сегодня по рецепту Shuba и приготовим. Чтобы достичь непревзойденного результата, не обязательно искать дорогие ингредиенты, взбивать пену до одурения или делать глазурь. Достаточно использовать простейшие продукты, тщательно смешать и взбить — и вы получите бесподобный бисквит! Если не верите, попробуйте хоть один раз. Вам точно не захочется готовить что-нибудь другое.

Как приготовить бисквит

Ингредиенты на 6 порций:

  • яйца куриные — 6 шт.;
  • сахар — 1.5 стакана;
  • вода — 6 ст. л.;
  • мука пшеничная — 1 стакан;
  • крахмал — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Белки охладите и взбейте с 1 стаканом сахара. Отставьте.
  2. Желтки не охлаждайте, комнатной температуры взбейте с 0,5 стакана оставшегося сахара и водой. Добавьте в желтки пену из белков.
  3. Просейте в яичную массу муку и крахмал. Все хорошо перемешайте. Тесто должно стать легким.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  5. Переложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выпекайте 30-40 минут — тут ориентируйтесь на вашу духовку.
  6. Разъедините форму, когда бисквит немного остынет.

А чтобы бисквит долгое время не черствел, добавьте туда один ингредиент. Готовьте любимый напиток и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Сладость #Десерт #Бисквит #Готовим дома