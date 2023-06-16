Об этом рецепте мечтает каждый повар: для такого облачного бисквита нужно лишь четыре продукта

Почувствуйте себя волшебником-кулинаром: один взмах руки — и блюдо готово

Как быть на седьмом небе от счастья? Это когда берете кусочек домашнего воздушного бисквита, откусываете, закрываете глаза и переноситесь мыслями в мир счастья и удовольствия.

Именно такой облачный "кусочек счастья" мы сегодня по рецепту Shuba и приготовим. Чтобы достичь непревзойденного результата, не обязательно искать дорогие ингредиенты, взбивать пену до одурения или делать глазурь. Достаточно использовать простейшие продукты, тщательно смешать и взбить — и вы получите бесподобный бисквит! Если не верите, попробуйте хоть один раз. Вам точно не захочется готовить что-нибудь другое.

Как приготовить бисквит

Ингредиенты на 6 порций:

яйца куриные — 6 шт.;

сахар — 1.5 стакана;

вода — 6 ст. л.;

мука пшеничная — 1 стакан;

крахмал — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Белки охладите и взбейте с 1 стаканом сахара. Отставьте. Желтки не охлаждайте, комнатной температуры взбейте с 0,5 стакана оставшегося сахара и водой. Добавьте в желтки пену из белков. Просейте в яичную массу муку и крахмал. Все хорошо перемешайте. Тесто должно стать легким. Разогрейте духовку до 180 градусов. Переложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом. Выпекайте 30-40 минут — тут ориентируйтесь на вашу духовку. Разъедините форму, когда бисквит немного остынет.

А чтобы бисквит долгое время не черствел, добавьте туда один ингредиент. Готовьте любимый напиток и наслаждайтесь! Приятного аппетита!