Про цей рецепт мріє кожен кухар: для такого хмарного бісквіту потрібно лише чотири продукти

Відчуйте себе чарівником-кулінаром: один помах руки — і страва готова

Як бути на сьомому небі від щастя? Це коли берете шматочок домашнього повітряного бісквіту, відкушуєте, заплющує очі і переноситеся думками у світ щастя та задоволення.

Саме такий хмарний "шматочок щастя" ми сьогодні за рецептом Shuba і приготуємо. Щоб досягти неперевершеного результату, не обов’язково шукати дорогі інгредієнти, збивати піну до одуріння чи робити глазур. Досить використовувати найпростіші продукти, ретельно змішати та збити – і ви отримаєте незрівнянний бісквіт! Якщо не вірите, спробуйте хоч раз. Вам точно не захочеться готувати щось інше.

Як приготувати бісквіт

Інгредієнти на 6 порцій:

яйця курячі — 6 шт.;

цукор — 1.5 склянки;

вода — 6 ст. л.;

борошно пшеничне — 1 склянка;

крохмаль — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Білки охолодіть і збийте з 1 склянкою цукру. Відставте. Жовтки не охолоджуйте, кімнатної температури збийте з|із| 0,5 склянки цукру, що залишився, і водою. Додайте в жовтки піну з білків. Просійте в яєчну масу борошно та крохмаль. Все добре перемішайте. Тісто має стати легким. Розігрійте духовку до 180 градусів. Перекладіть тісто у форму для випічки, застелену пергаментом. Випікайте 30-40 хвилин — тут орієнтуйтеся на духовку. Роз’єднайте форму, коли бісквіт трохи охолоне.

А щоб бісквіт довгий час не черствів, додайте туди один інгредієнт. Готуйте улюблений напій та насолоджуйтесь! Смачного!