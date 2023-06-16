Копеечный завтрак: нереально вкусное блюдо с кабачком и сыром
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Очень бюджетный рецепт
Каждое утро у многих из нас начинается с приготовления завтрака. И если вы уже готовили нежное яичко-облачко, обратите внимание на этот рецепт.
Горячие бутерброды с кабачком и сыром моцарелла – отличный вариант очень быстрого и бюджетного завтрака. Рецептом делится theLime.
Ингредиенты:
- тостовый или пшеничный хлеб — 3 ломтика
- кабачок — 1 шт.
- молодая морковь — маленький кусочек
- яйца – 2 шт.
- моцарелла — 50 г
- укроп – небольшой пучок
- соль, черный перец — по вкусу
- молоко, нежирные сливки или вода – 2-3 ст. л.
- масло для жарки
Приготовление:
- Укроп промываем, выкладываем на несколько минут на бумажные полотенца. Мелко рубим ножом.
- Морковь моем, чистим и трем на терке, как и кабачок. Моцареллу также натираем. Смешиваем овощи с зеленью и творогом, добавляем яйцо, солим и перчим.
- Еще одно яйцо разбиваем в отдельную миску. добавляем молоко, соль, перец и взбиваем с помощью вилки.
- Тонким слоем на ломтик хлеба выкладываем кабачковую начинку, затем обмачиваем каждый бутерброд из стопора хлеба в яйце. Выкладываем их на хорошо разогретую и смазанную маслом сковороду (начинкой вверх).
- Когда бутерброды схватятся снизу, оставшимся яйцом аккуратно поливаем бутерброды сверху и переворачиваем их на другую сторону. Обжариваем до золотистой корочки.
Подаем бутерброды на завтрак. Они получаются сытные, вкусные и сочные. Также мы рассказывали, как готовить вкусные рулетики из кабачков.