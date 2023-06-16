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Копеечный завтрак: нереально вкусное блюдо с кабачком и сыром

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Вкусность за считанные минуты
Вкусность за считанные минуты. Фото Апостроф

Очень бюджетный рецепт

Каждое утро у многих из нас начинается с приготовления завтрака. И если вы уже готовили нежное яичко-облачко, обратите внимание на этот рецепт.

Горячие бутерброды с кабачком и сыром моцарелла – отличный вариант очень быстрого и бюджетного завтрака. Рецептом делится theLime.

Ингредиенты:

  • тостовый или пшеничный хлеб — 3 ломтика
  • кабачок — 1 шт.
  • молодая морковь — маленький кусочек
  • яйца – 2 шт.
  • моцарелла — 50 г
  • укроп – небольшой пучок
  • соль, черный перец — по вкусу
  • молоко, нежирные сливки или вода – 2-3 ст. л.
  • масло для жарки

Приготовление:

  1. Укроп промываем, выкладываем на несколько минут на бумажные полотенца. Мелко рубим ножом.
  2. Морковь моем, чистим и трем на терке, как и кабачок. Моцареллу также натираем. Смешиваем овощи с зеленью и творогом, добавляем яйцо, солим и перчим.
  3. Еще одно яйцо разбиваем в отдельную миску. добавляем молоко, соль, перец и взбиваем с помощью вилки.
  4. Тонким слоем на ломтик хлеба выкладываем кабачковую начинку, затем обмачиваем каждый бутерброд из стопора хлеба в яйце. Выкладываем их на хорошо разогретую и смазанную маслом сковороду (начинкой вверх).
  5. Когда бутерброды схватятся снизу, оставшимся яйцом аккуратно поливаем бутерброды сверху и переворачиваем их на другую сторону. Обжариваем до золотистой корочки.

Подаем бутерброды на завтрак. Они получаются сытные, вкусные и сочные. Также мы рассказывали, как готовить вкусные рулетики из кабачков.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Бутерброды #Сниданок