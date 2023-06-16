Копеечный завтрак: нереально вкусное блюдо с кабачком и сыром

Очень бюджетный рецепт

Каждое утро у многих из нас начинается с приготовления завтрака. И если вы уже готовили нежное яичко-облачко, обратите внимание на этот рецепт.

Горячие бутерброды с кабачком и сыром моцарелла – отличный вариант очень быстрого и бюджетного завтрака. Рецептом делится theLime.

Ингредиенты:

тостовый или пшеничный хлеб — 3 ломтика

кабачок — 1 шт.

молодая морковь — маленький кусочек

яйца – 2 шт.

моцарелла — 50 г

укроп – небольшой пучок

соль, черный перец — по вкусу

молоко, нежирные сливки или вода – 2-3 ст. л.

масло для жарки

Приготовление:

Укроп промываем, выкладываем на несколько минут на бумажные полотенца. Мелко рубим ножом. Морковь моем, чистим и трем на терке, как и кабачок. Моцареллу также натираем. Смешиваем овощи с зеленью и творогом, добавляем яйцо, солим и перчим. Еще одно яйцо разбиваем в отдельную миску. добавляем молоко, соль, перец и взбиваем с помощью вилки. Тонким слоем на ломтик хлеба выкладываем кабачковую начинку, затем обмачиваем каждый бутерброд из стопора хлеба в яйце. Выкладываем их на хорошо разогретую и смазанную маслом сковороду (начинкой вверх). Когда бутерброды схватятся снизу, оставшимся яйцом аккуратно поливаем бутерброды сверху и переворачиваем их на другую сторону. Обжариваем до золотистой корочки.

Подаем бутерброды на завтрак. Они получаются сытные, вкусные и сочные. Также мы рассказывали, как готовить вкусные рулетики из кабачков.