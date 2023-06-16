Копійчаний сніданок: нереально смачна страва з кабачком та сиром

Дуже бюджетний рецепт

Кожен ранок у багатьох із нас розпочинається з приготування сніданку. І якщо ви вже готували ніжну яєчню-хмаринку, зверніть увагу на цей рецепт.

Гарячі бутерброди з кабачком та сиром моцарела — відмінний варіант дуже швидкого та бюджетного сніданку. Рецептом ділиться theLime.

Інгредієнти:

тостовий або пшеничний хліб — 3 скибочки

кабачок — 1 шт.

молода морква — маленький шматочок

яйця — 2 шт.

моцарела — 50 г

кріп — невеликий пучок

сіль, чорний перець — до смаку

молоко, нежирні вершки або вода — 2-3 ст. л.

олія для смаження

Приготування:

Кріп промиваємо, викладаємо на декілька хвилин на паперові рушники. Дрібно рубаємо ножем. Моркву миємо, чистимо і тремо на терці, як і кабачок. Моцарелу також натираємо. Змішуємо овочі з зеленню і сиром, додаємо яйце, солимо та перчимо. Ще одне яйце розбиваємо в окрему миску. додаємо молоко, сіль, перець і збиваємо за допомогою виделки. Тонким шаром на скибочку хліба викладаємо кабачкову начинку, потім обмочуємо кожен бутерброд зі стопори хліба у яйці. Викладаємо їх на добре розігріту і змащену олією сковороду (начинкою вгору). Коли бутерброди схопляться знизу, яйцем, що залишилося, акуратно поливаємо бутерброди зверху і перевертаємо їх на іншу сторону. Обсмажуємо до золотистої скоринки.

Подаємо бутерброди на сніданок. Вони виходять ситні, смачні та соковиті. Також ми розповідали, як готувати смачні рулетики з кабачків.