Копійчаний сніданок: нереально смачна страва з кабачком та сиром
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Дуже бюджетний рецепт
Кожен ранок у багатьох із нас розпочинається з приготування сніданку. І якщо ви вже готували ніжну яєчню-хмаринку, зверніть увагу на цей рецепт.
Гарячі бутерброди з кабачком та сиром моцарела — відмінний варіант дуже швидкого та бюджетного сніданку. Рецептом ділиться theLime.
Інгредієнти:
- тостовий або пшеничний хліб — 3 скибочки
- кабачок — 1 шт.
- молода морква — маленький шматочок
- яйця — 2 шт.
- моцарела — 50 г
- кріп — невеликий пучок
- сіль, чорний перець — до смаку
- молоко, нежирні вершки або вода — 2-3 ст. л.
- олія для смаження
Приготування:
- Кріп промиваємо, викладаємо на декілька хвилин на паперові рушники. Дрібно рубаємо ножем.
- Моркву миємо, чистимо і тремо на терці, як і кабачок. Моцарелу також натираємо. Змішуємо овочі з зеленню і сиром, додаємо яйце, солимо та перчимо.
- Ще одне яйце розбиваємо в окрему миску. додаємо молоко, сіль, перець і збиваємо за допомогою виделки.
- Тонким шаром на скибочку хліба викладаємо кабачкову начинку, потім обмочуємо кожен бутерброд зі стопори хліба у яйці. Викладаємо їх на добре розігріту і змащену олією сковороду (начинкою вгору).
- Коли бутерброди схопляться знизу, яйцем, що залишилося, акуратно поливаємо бутерброди зверху і перевертаємо їх на іншу сторону. Обсмажуємо до золотистої скоринки.
Подаємо бутерброди на сніданок. Вони виходять ситні, смачні та соковиті. Також ми розповідали, як готувати смачні рулетики з кабачків.