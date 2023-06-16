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Копійчаний сніданок: нереально смачна страва з кабачком та сиром

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Смакота за лічені хвилини
Смакота за лічені хвилини. Фото Апостроф

Дуже бюджетний рецепт

Кожен ранок у багатьох із нас розпочинається з приготування сніданку. І якщо ви вже готували ніжну яєчню-хмаринку, зверніть увагу на цей рецепт.

Гарячі бутерброди з кабачком та сиром моцарела — відмінний варіант дуже швидкого та бюджетного сніданку. Рецептом ділиться theLime.

Інгредієнти:

  • тостовий або пшеничний хліб — 3 скибочки
  • кабачок — 1 шт.
  • молода морква — маленький шматочок
  • яйця — 2 шт.
  • моцарела — 50 г
  • кріп — невеликий пучок
  • сіль, чорний перець — до смаку
  • молоко, нежирні вершки або вода — 2-3 ст. л.
  • олія для смаження

Приготування:

  1. Кріп промиваємо, викладаємо на декілька хвилин на паперові рушники. Дрібно рубаємо ножем.
  2. Моркву миємо, чистимо і тремо на терці, як і кабачок. Моцарелу також натираємо. Змішуємо овочі з зеленню і сиром, додаємо яйце, солимо та перчимо.
  3. Ще одне яйце розбиваємо в окрему миску. додаємо молоко, сіль, перець і збиваємо за допомогою виделки.
  4. Тонким шаром на скибочку хліба викладаємо кабачкову начинку, потім обмочуємо кожен бутерброд зі стопори хліба у яйці. Викладаємо їх на добре розігріту і змащену олією сковороду (начинкою вгору).
  5. Коли бутерброди схопляться знизу, яйцем, що залишилося, акуратно поливаємо бутерброди зверху і перевертаємо їх на іншу сторону. Обсмажуємо до золотистої скоринки.

Подаємо бутерброди на сніданок. Вони виходять ситні, смачні та соковиті. Також ми розповідали, як готувати смачні рулетики з кабачків.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Бутерброди #Сніданок