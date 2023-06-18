Хрустящий салат на каждый день: рецепт копеечного перекуса
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Идеален для легкого ужина или завтрака
Хрустящие салаты на ежедневно – весомая составляющая летнего рациона. Если вы уже готовили вкусную закуску из руколы, обратите внимание на этот рецепт.
Салат из свеклы и капусты имеет вкусную заправку. Благодаря ей овощи никогда не надоедут, пишет Ukr.Media. А еще его очень просто готовить.
Ингредиенты:
- Свекла – 300 гр. (4 шт);
- Капуста пекинская — 250 гр.;
- Зеленый лук и петрушка;
- Масло растительное – 3 ст. л.;
- Сок лимона – 2 ст. л.;
- Горчица – 1 ч. л.;
- Мед – 1 ч. л.;
- Соль – ½ ч. л.
Приготовление:
- Отвариваем свеклу до полной готовности. Мелко нарезаем пекинскую капусту.
- Немного солим капусту и проходим ее руками, словно втираем соль. Так она должна немного постоять.
- Когда свекла подстигнет, трем ее. Овощи нарезаем. Все смешиваем.
- Отдельно смешиваем заправку из растительного масла, меда, горчицы, сока лимона и соли. Заправляем салат. Можно попробовать – не добавить еще соли, сахара или перца. Финальная балансировка вкуса очень важна.
Салат получается вкусным, витаминным и свежим. Также мы рассказывали, как готовить закусочные рулетики из кабачков.