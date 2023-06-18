Хрустящий салат на каждый день: рецепт копеечного перекуса

Идеален для легкого ужина или завтрака

Хрустящие салаты на ежедневно – весомая составляющая летнего рациона. Если вы уже готовили вкусную закуску из руколы, обратите внимание на этот рецепт.

Салат из свеклы и капусты имеет вкусную заправку. Благодаря ей овощи никогда не надоедут, пишет Ukr.Media. А еще его очень просто готовить.

Ингредиенты:

Свекла – 300 гр. (4 шт);

Капуста пекинская — 250 гр.;

Зеленый лук и петрушка;

Масло растительное – 3 ст. л.;

Сок лимона – 2 ст. л.;

Горчица – 1 ч. л.;

Мед – 1 ч. л.;

Соль – ½ ч. л.

Приготовление:

Отвариваем свеклу до полной готовности. Мелко нарезаем пекинскую капусту. Немного солим капусту и проходим ее руками, словно втираем соль. Так она должна немного постоять. Когда свекла подстигнет, трем ее. Овощи нарезаем. Все смешиваем. Отдельно смешиваем заправку из растительного масла, меда, горчицы, сока лимона и соли. Заправляем салат. Можно попробовать – не добавить еще соли, сахара или перца. Финальная балансировка вкуса очень важна.

Салат получается вкусным, витаминным и свежим. Также мы рассказывали, как готовить закусочные рулетики из кабачков.