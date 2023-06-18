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Хрустящий салат на каждый день: рецепт копеечного перекуса

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Этот салат получается не только вкусным, но и полезным
Этот салат получается не только вкусным, но и полезным. Фото Сегодня

Идеален для легкого ужина или завтрака

Хрустящие салаты на ежедневно – весомая составляющая летнего рациона. Если вы уже готовили вкусную закуску из руколы, обратите внимание на этот рецепт.

Салат из свеклы и капусты имеет вкусную заправку. Благодаря ей овощи никогда не надоедут, пишет Ukr.Media. А еще его очень просто готовить.

Ингредиенты:

  • Свекла – 300 гр. (4 шт);
  • Капуста пекинская — 250 гр.;
  • Зеленый лук и петрушка;
  • Масло растительное – 3 ст. л.;
  • Сок лимона – 2 ст. л.;
  • Горчица – 1 ч. л.;
  • Мед – 1 ч. л.;
  • Соль – ½ ч. л.

Приготовление:

  1. Отвариваем свеклу до полной готовности. Мелко нарезаем пекинскую капусту.
  2. Немного солим капусту и проходим ее руками, словно втираем соль. Так она должна немного постоять.
  3. Когда свекла подстигнет, трем ее. Овощи нарезаем. Все смешиваем.
  4. Отдельно смешиваем заправку из растительного масла, меда, горчицы, сока лимона и соли. Заправляем салат. Можно попробовать – не добавить еще соли, сахара или перца. Финальная балансировка вкуса очень важна.

Салат получается вкусным, витаминным и свежим. Также мы рассказывали, как готовить закусочные рулетики из кабачков.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Салат #Капуста