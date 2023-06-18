Хрумкий салат на щодень: рецепт копійчаного перекусу

Ідеальний для легкої вечері чи сніданку

Хрумкі салати на щодень — вагома складова літнього раціону. Якщо ви вже готували смачну закуску з руколи, зверніть увагу на цей рецепт.

Салат з буряка та капусти має смачну заправку. Завдяки їй овочі ніколи не набриднуть, пише Ukr.Media. А ще його дуже просто готувати.

Інгредієнти:

Буряк — 300 гр. (4 шт);

Капуста пекінська — 250 гр.;

Зелена цибуля і петрушка;

Олія рослинна — 3 ст. л.;

Сік лимона — 2 ст. л.;

Гірчиця — 1 ч. л.;

Мед — 1 ч. л.;

Сіль — ½ ч. л.

Приготування:

Відварюємо буряк до повної готовності. Дрібно нарізаємо пекінську капусту. Трохи солимо капусту і проминаємо її руками, наче втираємо сіль. Так вона повинна трохи постояти. Коли буряк підстигне, тремо його. Овочі нарізаємо. Все змішуємо. Окремо змішуємо заправку з олії, меду, гірчиці, соку лимона і солі. Заправляємо салат. Можна спробувати — чи не додати ще солі, цукру або перцю. Фінальне балансування смаку — дуже важливе.

Салат виходить смачним, вітамінним та свіжим. Також ми розповідали, як готувати закусочні рулетики з кабачків.