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Хрумкий салат на щодень: рецепт копійчаного перекусу

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Цей салат виходить не лише смачним, а й корисним
Цей салат виходить не лише смачним, а й корисним. Фото Сегодня

Ідеальний для легкої вечері чи сніданку

Хрумкі салати на щодень — вагома складова літнього раціону. Якщо ви вже готували смачну закуску з руколи, зверніть увагу на цей рецепт.

Салат з буряка та капусти має смачну заправку. Завдяки їй овочі ніколи не набриднуть, пише Ukr.Media. А ще його дуже просто готувати.

Інгредієнти:

  • Буряк — 300 гр. (4 шт);
  • Капуста пекінська — 250 гр.;
  • Зелена цибуля і петрушка;
  • Олія рослинна — 3 ст. л.;
  • Сік лимона — 2 ст. л.;
  • Гірчиця — 1 ч. л.;
  • Мед — 1 ч. л.;
  • Сіль — ½ ч. л.

Приготування:

  1. Відварюємо буряк до повної готовності. Дрібно нарізаємо пекінську капусту.
  2. Трохи солимо капусту і проминаємо її руками, наче втираємо сіль. Так вона повинна трохи постояти.
  3. Коли буряк підстигне, тремо його. Овочі нарізаємо. Все змішуємо.
  4. Окремо змішуємо заправку з олії, меду, гірчиці, соку лимона і солі. Заправляємо салат. Можна спробувати — чи не додати ще солі, цукру або перцю. Фінальне балансування смаку — дуже важливе.

Салат виходить смачним, вітамінним та свіжим. Також ми розповідали, як готувати закусочні рулетики з кабачків.

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#Рецепт #Буряк #Салат #Капуста