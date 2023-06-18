Хрумкий салат на щодень: рецепт копійчаного перекусу
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Ідеальний для легкої вечері чи сніданку
Хрумкі салати на щодень — вагома складова літнього раціону. Якщо ви вже готували смачну закуску з руколи, зверніть увагу на цей рецепт.
Салат з буряка та капусти має смачну заправку. Завдяки їй овочі ніколи не набриднуть, пише Ukr.Media. А ще його дуже просто готувати.
Інгредієнти:
- Буряк — 300 гр. (4 шт);
- Капуста пекінська — 250 гр.;
- Зелена цибуля і петрушка;
- Олія рослинна — 3 ст. л.;
- Сік лимона — 2 ст. л.;
- Гірчиця — 1 ч. л.;
- Мед — 1 ч. л.;
- Сіль — ½ ч. л.
Приготування:
- Відварюємо буряк до повної готовності. Дрібно нарізаємо пекінську капусту.
- Трохи солимо капусту і проминаємо її руками, наче втираємо сіль. Так вона повинна трохи постояти.
- Коли буряк підстигне, тремо його. Овочі нарізаємо. Все змішуємо.
- Окремо змішуємо заправку з олії, меду, гірчиці, соку лимона і солі. Заправляємо салат. Можна спробувати — чи не додати ще солі, цукру або перцю. Фінальне балансування смаку — дуже важливе.
Салат виходить смачним, вітамінним та свіжим. Також ми розповідали, як готувати закусочні рулетики з кабачків.