Почти "Наполеон" и никакой духовки: 20 минут - и блинный торт готов

Не поверите, но на приготовление такого торта вы потратите не более получаса

И блины, и тортик — такой десерт "2 в 1" понравится взрослым и детишкам. В рецепте этого десерта вместо лепешек тоненькие блинчики, смазанные заварным кремом.

Блинный торт по рецепту Shuba — бесхитростный, легкий, и очень вкусный десерт. Он получится достаточно нежным и чем-то напомнит вам любимый торт "Наполеон" или "Медовик".

Как приготовить блинный торт

Ингредиенты на 12 порций

Основные (для блинов):

мука пшеничная — 1 стакан;

молоко — 500 мл;

растительное масло — 30 г;

яйца куриные — 1 шт.;

соль — по вкусу;

сахар — 2 ст. л.

Для крема:

яйца куриные — 2 шт.;

молоко — 500 мл;

мука пшеничная — 3 ст. л.;

сахар — 150 г;

масло сливочное — 200 г;

ванилин — по вкусу.

Способ приготовления:

Смешайте сначала яйцо с сахаром, а затем через минуту добавьте растительное масло и молоко. Перемешайте и всыпьте просеянную муку. Перемешайте до однородности. Хорошо разогрейте сковороду и смажьте растительным маслом, поджарьте блины с обеих сторон. Готовые блины складывайте на тарелку и накрывайте крышкой. Под крышкой они пропарятся, станут более мягкими. Пока блины под крышкой, приготовьте заварной крем. В антипригарную кастрюлю с толстым дном налейте 400 мл молока и добавьте сахар. Поставьте на огонь и доведите до кипения и полного растворения сахара. Смешайте отдельно 100 мл молока, яйца, муку и оставшиеся ванилин. А затем постепенно введите кипящее молоко. Верните получившуюся массу на медленный огонь, постоянно помешивая, варите до загустения. Снимите с огня и добавьте куски сливочного масла. Как только масло растает, взбейте массу миксером. Далее соберите блинный торт. Промажьте кремом каждый блинчик, выкладывая после этого блины один на другой.

Готовый торт можно полить растопленным шоколадом или присыпать тертым, посыпать орехами. Приятного аппетита!