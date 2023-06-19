Почти "Наполеон" и никакой духовки: 20 минут - и блинный торт готов
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Не поверите, но на приготовление такого торта вы потратите не более получаса
И блины, и тортик — такой десерт "2 в 1" понравится взрослым и детишкам. В рецепте этого десерта вместо лепешек тоненькие блинчики, смазанные заварным кремом.
Блинный торт по рецепту Shuba — бесхитростный, легкий, и очень вкусный десерт. Он получится достаточно нежным и чем-то напомнит вам любимый торт "Наполеон" или "Медовик".
Как приготовить блинный торт
Ингредиенты на 12 порций
Основные (для блинов):
- мука пшеничная — 1 стакан;
- молоко — 500 мл;
- растительное масло — 30 г;
- яйца куриные — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- сахар — 2 ст. л.
Для крема:
- яйца куриные — 2 шт.;
- молоко — 500 мл;
- мука пшеничная — 3 ст. л.;
- сахар — 150 г;
- масло сливочное — 200 г;
- ванилин — по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешайте сначала яйцо с сахаром, а затем через минуту добавьте растительное масло и молоко. Перемешайте и всыпьте просеянную муку. Перемешайте до однородности.
- Хорошо разогрейте сковороду и смажьте растительным маслом, поджарьте блины с обеих сторон. Готовые блины складывайте на тарелку и накрывайте крышкой. Под крышкой они пропарятся, станут более мягкими.
- Пока блины под крышкой, приготовьте заварной крем. В антипригарную кастрюлю с толстым дном налейте 400 мл молока и добавьте сахар. Поставьте на огонь и доведите до кипения и полного растворения сахара.
- Смешайте отдельно 100 мл молока, яйца, муку и оставшиеся ванилин. А затем постепенно введите кипящее молоко.
- Верните получившуюся массу на медленный огонь, постоянно помешивая, варите до загустения. Снимите с огня и добавьте куски сливочного масла.
- Как только масло растает, взбейте массу миксером.
- Далее соберите блинный торт. Промажьте кремом каждый блинчик, выкладывая после этого блины один на другой.
Готовый торт можно полить растопленным шоколадом или присыпать тертым, посыпать орехами. Приятного аппетита!