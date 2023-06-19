Майже "Наполеон" і жодної духовки: 20 хвилин — і млинцевий торт готовий

Не повірите, але на приготування такого торта ви витратите не більше півгодини

І млинці, і тортик — такий десерт "2 в 1" сподобається дорослим та дітлахам. У рецепті цього десерту замість коржів тоненькі млинці, змащені заварним кремом.

Млинцевий торт за рецептом Shuba — нехитрий, легкий і дуже смачний десерт. Він вийде досить ніжний і чимось нагадає вам улюблений торт "Наполеон" або "Медовик".

Як приготувати млинцевий торт

Інгредієнти на 12 порцій

Основні (для млинців):

борошно пшеничне — 1 склянка;

молоко — 500 мл;

рослинна олія — 30 г;

яйця курячі — 1 шт.;

сіль — до свого смаку;

цукор — 2 ст. л.

Для крему:

яйця курячі — 2 шт.;

молоко — 500 мл;

борошно пшеничне — 3 ст. л.;

цукор — 150 г;

масло вершкове — 200 г;

ванілін — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Змішайте спочатку яйце з цукром, а потім через хвилину додайте олію та молоко. Перемішайте і всипте просіяне борошно. Перемішайте до однорідності. Добре розігрійте сковороду і змастіть олією, підсмажте млинці з обох боків. Готові млинці складайте на тарілку та накривайте кришкою. Під кришкою вони пропаряться, стануть м’якшими. Поки млинці під кришкою, приготуйте заварний крем. В антипригарну каструлю з товстим дном налийте 400 мл молока і додайте цукор. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння та повного розчинення цукру. Змішайте окремо 100 мл молока, яйця, борошно і ванілін, що залишилися. А потім поступово введіть кипляче молоко. Поверніть масу на повільний вогонь, постійно помішуючи, варіть до загусання. Зніміть з вогню і додайте шматки вершкового масла. Як тільки масло розтане, збийте масу міксером. Далі зберіть млинцевий торт. Промажте кремом млинець, викладаючи після цього млинці один на інший.

Готовий торт можна полити розтопленим шоколадом чи присипати тертим, посипати горіхами. Смачного!