Майже "Наполеон" і жодної духовки: 20 хвилин — і млинцевий торт готовий
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Не повірите, але на приготування такого торта ви витратите не більше півгодини
І млинці, і тортик — такий десерт "2 в 1" сподобається дорослим та дітлахам. У рецепті цього десерту замість коржів тоненькі млинці, змащені заварним кремом.
Млинцевий торт за рецептом Shuba — нехитрий, легкий і дуже смачний десерт. Він вийде досить ніжний і чимось нагадає вам улюблений торт "Наполеон" або "Медовик".
Як приготувати млинцевий торт
Інгредієнти на 12 порцій
Основні (для млинців):
- борошно пшеничне — 1 склянка;
- молоко — 500 мл;
- рослинна олія — 30 г;
- яйця курячі — 1 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- цукор — 2 ст. л.
Для крему:
- яйця курячі — 2 шт.;
- молоко — 500 мл;
- борошно пшеничне — 3 ст. л.;
- цукор — 150 г;
- масло вершкове — 200 г;
- ванілін — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Змішайте спочатку яйце з цукром, а потім через хвилину додайте олію та молоко. Перемішайте і всипте просіяне борошно. Перемішайте до однорідності.
- Добре розігрійте сковороду і змастіть олією, підсмажте млинці з обох боків. Готові млинці складайте на тарілку та накривайте кришкою. Під кришкою вони пропаряться, стануть м’якшими.
- Поки млинці під кришкою, приготуйте заварний крем. В антипригарну каструлю з товстим дном налийте 400 мл молока і додайте цукор. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння та повного розчинення цукру.
- Змішайте окремо 100 мл молока, яйця, борошно і ванілін, що залишилися. А потім поступово введіть кипляче молоко.
- Поверніть масу на повільний вогонь, постійно помішуючи, варіть до загусання. Зніміть з вогню і додайте шматки вершкового масла.
- Як тільки масло розтане, збийте масу міксером.
- Далі зберіть млинцевий торт. Промажте кремом млинець, викладаючи після цього млинці один на інший.
Готовий торт можна полити розтопленим шоколадом чи присипати тертим, посипати горіхами. Смачного!