Ни муки, ни яиц, ни возни с духовкой: 15 минут - и банановый торт готов

Это не только вкусно, но еще и полезно!

Вы и ваш ребенок – страстные сладкоежки и не можете ни одного дня без домашних лакомств? Если при этом вы еще и не любите долго возиться возле плиты, тогда этот рецепт для вас.

Торт из печенья и бананов со сметанной заливкой по рецепту Shuba поразит вас своей простотой. Для него лучше выбирать не перезрелые, но достаточно зрелые бананы. Сметану лучше выбрать домашнюю, но если таковой нет, купите продукт с наиболее высоким процентом жирности.

Как приготовить банановый торт без выпечки со сметаной

Ингредиенты на 6 порций:

печенье бисквитное — 340 г;

бананы — 3 шт.;

сметана — 400 г;

сахар — 100 г;

желатин — 25 г;

вода — 125 г.

Способ приготовления:

Разломайте печенье на небольшие кусочки. Бананы нарежьте кусочками примерно одинакового размера с кусочками печенья. Смешайте их с печеньем в миске. В миску со сметаной добавьте сахар, взбейте миксером в течение нескольких минут до полного растворения. Залейте желатин в миске горячей водой и размешайте до полного растворения. Тонкой струйкой влейте в сметанную смесь горячий желатин, не переставая взбивать. Переложите печенье и бананы в форму для запекания, устланную пищевой пленкой. Залейте сметаной с желатином, хорошо перемешайте ложкой. Поставьте в холодильник минимум час.

Рекомендуем еще одну вкуснятину, на которую вы не потратите много времени — нежный шоколадный десерт. Всего за несколько минут вы приготовите потрясающую сладость!