Ні борошна, ні яєць, ні метушні з духовкою: 15 хвилин — і банановий торт готовий

Це не тільки смачно, а ще й корисно!

Ви й ваша дитина — пристрасні ласуни і не можете жодного дня без домашніх ласощів? Якщо при цьому ви ще не любите довго возитися біля плити, тоді цей рецепт для вас.

Торт із печива та бананів зі сметанною заливкою за рецептом Shuba вразить вас своєю простотою. Для нього краще вибирати не перестиглі, але досить зрілі банани. Сметану краще вибрати домашню, але якщо такої немає, купіть продукт із найвищим відсотком жирності.

Як приготувати банановий торт без випічки зі сметаною

Інгредієнти на 6 порцій:

печиво бісквітне — 340 г;

банани — 3 шт.;

сметана — 400 г;

цукор — 100 г;

желатин — 25 г;

вода — 125 г.

Спосіб приготування:

Розламайте печиво на маленькі шматочки. Банани наріжте шматочками приблизно однакового розміру зі шматочками печива. Змішайте їх із печивом у мисці. У миску зі сметаною додайте цукор, збийте міксером протягом декількох хвилин до розчинення. Залийте желатин у мисці гарячою водою та розмішайте до повного розчинення. Тонким цівком влийте в сметанну суміш гарячий желатин, не перестаючи збивати. Перекладіть печиво та банани у форму для запікання, вистелену харчовою плівкою. Залийте сметаною із желатином, добре перемішайте ложкою. Поставте в холодильник щонайменше годину.

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