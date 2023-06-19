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Идеально для жаркого лета: готовим дома квас без хлеба

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Напиток получается вкусный и насыщенный
Напиток получается вкусный и насыщенный. Фото shuba.life

Обязательно попробуйте его приготовить

Мы рассказывали, как готовить традиционный квас – на основе хлеба. Делимся еще одним рецептом, напитком, который спасет от летней жары.

Квас с цикорием готовится очень быстро и просто. Туда не кладут хлеб, но вкус все равно выходит резкий и насыщенный. Напиток готовится быстро и просто. Именно то, что нужно для лета. Рецептом поделились на Ukr.media.

Ингредиенты:

  • Теплая кипяченая вода – 1,4 л;
  • Цикорий – 1,5-2 ст. л.;
  • Сахар – 4-6 ст. л. (по вкусу);
  • Лимонная кислота – 0,5 ч. л.;
  • Сухие дрожжи – 0,5 ч. л.

Приготовление:

  1. Берем тёплую, но не горячую кипяченую воду. Всыпаем туда 1,5-2 ст. л. цикория, около 5 ст. л. сахара, а также лимонная кислота и хорошие сухие дрожжи.
  2. Переливаем смесь в бутылку, плотно закрываем крышкой. Отправляем ее в теплое место на 3-6 часов.
  3. Время выдержки зависит от того, как тепло у вас дома. Периодически взбалтываем.
  4. Когда бутылка станет упругой, значит напиток газировался. Квас можно переставить в холодильник – для полного охлаждения.

Такой супербыстрый напиток ничем не уступает магазинным аналогам. Также мы рассказывали, как дома приготовить вкусные леденцы.

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#Рецепт #Напиток #Квас