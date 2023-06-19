Ідеально для спекотного літа: готуємо вдома квас без хліба

Обов’язково спробуйте його приготувати

Ми розповідали, як готувати традиційний квас — на основі хліба. Ділимось ще одним рецептом, напою, що врятує від літньої спеки.

Квас з цикорієм готується досить швидко та просто. Туди не кладуть хліб, але смак все одно виходить різкий та насичений. Напій готується швидко та просто. Саме те, що треба для літа.Рецептом поділились на Ukr.media.

Інгредієнти:

Тепла кип'ячена вода — 1,4 л;

Цикорій — 1,5-2 ст. л.;

Цукор — 4-6 ст. л. (до смаку);

Лимонна кислота — 0,5 ч. л.;

Сухі дріжджі — 0,5 ч. л.

Приготування:

Беремо теплу, але не гарячу кип'ячену воду. Всипаємо туди 1,5-2 ст. л. цикорію, близько 5 ст. л. цукру, а також лимонну кислоту та хороші сухі дріжджі. Переливаємо суміш у пляшку, щільно закриваємо кришкою. Відправляємо її в тепле місце на 3-6 годин. Час витримки залежить від того, як тепло у вас вдома. Періодично збовтуємо. Коли пляшка стане пружною, це означає, що напій газувався. Квас можна переставити в холодильник — для повного охолодження.

Такий супершвидкий напій нічим не поступається магазинним аналогам. Також ми розповідали, як вдома приготувати смачні льодяники.