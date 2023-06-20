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Ни сахара, ни даже муки: рецепт шоколадного печенья всего из пяти ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такое шоколадное печенье можно даже на ночь
Такое шоколадное печенье можно даже на ночь. Фото Depositphotos

Раз-два, и блюдо готово!

История печенья с добавлением шоколада началась в середине XIX века в Париже. Неизвестно, кто первый придумал смешивать тесто с какао-порошком. Однако вкус у печенья с таким ингредиентом получался необычным, и рецепт быстро разошелся по Европе.

До настоящего времени рецепт шоколадного печенья получил множество вариаций. Среди ингредиентов этого десерта бывают орехи и фрукты, а внешний вид выпечки может существенно отличаться. Сегодня мы приготовим шоколадное печенье с кокосовой стружкой по рецепту Рrostoway. Его можно есть даже на ночь, потому что основным ингредиентом является не мука, а овсяные хлопья.

Как приготовить шоколадное печенье

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 200 г;
  • кокосовая стружка – 15 мг;
  • какао — 2 ч.л.;
  • банан – 1 шт.;
  • растительное молоко — 70 г.

Способ приготовления:

  1. Половину овсяных хлопьев перемолите в блендере или кофемолке, а половину оставьте как есть.
  2. Добавьте к сухим ингредиентам стружку и какао.
  3. Банан и молоко взбить в однородную массу, смешать с первой частью компонентов.
  4. Форму для выпечки выстелите пергаментом. Из теста сформуйте шарики, положите на противень и приплюсните.
  5. Выпекайте шоколадное печенье в течение 20 минут при температуре 200 градусов.

А теперь готовьте свое любимое какао и отдыхайте! Приятного аппетита!

Теги:
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