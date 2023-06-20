Ні цукру, ні навіть муки: рецепт шоколадного печива всього з п’яти інгредієнтів

Раз-два, і страва готова!

Історія печива з додаванням шоколаду почалася у середині ХІХ століття Парижі. Невідомо, хто перший вигадав змішувати тісто з какао-порошком. Однак смак у печива з таким інгредієнтом виходив незвичайним, і рецепт швидко розійшовся Європою.

До цього часу рецепт шоколадного печива отримав безліч варіацій. Серед інгредієнтів цього десерту бувають горіхи та фрукти, а зовнішній вигляд випічки може суттєво відрізнятися. Сьогодні ми приготуємо шоколадне печиво з кокосовою стружкою за рецептом Рrostoway. Його можна їсти навіть на ніч, тому що основним інгредієнтом є не борошно, а вівсяні пластівці.

Як приготувати шоколадне печиво.

Інгредієнти:

вівсяні пластівці – 200 г;

кокосова стружка – 15 мг;

какао — 2 ч.л.;

банан — 1 шт.;

рослинне молоко — 70 г.

Спосіб приготування:

Половину вівсяних пластівців перемоліть у блендері або кавомолці, а половину залиште як є. Додайте до сухих інгредієнтів стружку та какао. Банан та молоко збити в однорідну масу, змішати з першою частиною компонентів. Форму для випікання вистеліть пергаментом. З тіста сформуйте кульки, покладіть на лист і приплюсніть. Випікати шоколадне печиво протягом 20 хвилин при температурі 200 градусів.

А тепер готуйте своє улюблене какао та відпочивайте! Смачного!