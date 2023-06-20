Ні цукру, ні навіть муки: рецепт шоколадного печива всього з п’яти інгредієнтів
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Раз-два, і страва готова!
Історія печива з додаванням шоколаду почалася у середині ХІХ століття Парижі. Невідомо, хто перший вигадав змішувати тісто з какао-порошком. Однак смак у печива з таким інгредієнтом виходив незвичайним, і рецепт швидко розійшовся Європою.
До цього часу рецепт шоколадного печива отримав безліч варіацій. Серед інгредієнтів цього десерту бувають горіхи та фрукти, а зовнішній вигляд випічки може суттєво відрізнятися. Сьогодні ми приготуємо шоколадне печиво з кокосовою стружкою за рецептом Рrostoway. Його можна їсти навіть на ніч, тому що основним інгредієнтом є не борошно, а вівсяні пластівці.
Як приготувати шоколадне печиво.
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці – 200 г;
- кокосова стружка – 15 мг;
- какао — 2 ч.л.;
- банан — 1 шт.;
- рослинне молоко — 70 г.
Спосіб приготування:
- Половину вівсяних пластівців перемоліть у блендері або кавомолці, а половину залиште як є.
- Додайте до сухих інгредієнтів стружку та какао.
- Банан та молоко збити в однорідну масу, змішати з першою частиною компонентів.
- Форму для випікання вистеліть пергаментом. З тіста сформуйте кульки, покладіть на лист і приплюсніть.
- Випікати шоколадне печиво протягом 20 хвилин при температурі 200 градусів.
А тепер готуйте своє улюблене какао та відпочивайте! Смачного!