Один секретний трюк, з яким какао виходить, як у дитинстві

Варимо какао на молоці або на воді

Серед улюблених напоїв для дітей і дорослих важливе місце займає какао. Готувати його слід з натурального свіжого порошку — тоді напій буде дуже ароматний і смачний. Правильне приготування — запорука успіху. До речі, це стосується ще одного популярного напою — кави в джезві.

Главред розповідає, як правильно варити класичне какао на молоці та воді. За смаком ці два варіанти будуть дуже сильно відрізнятись.

Какао на молоці

Напій, приготований на молоці, буде дуже смачним і поживним. Це трошки складніше і потребує більше уваги, ніж якщо варити його на воді, але результат того вартий.

Інгредієнти:

молоко — 0,5 л

цукор — 1,5 ст. л.

какао-порошок — 1,5 ст. л.

Спосіб приготування:

Молоко виливаємо в каструльку. Ставимо її на плиту і доводимо до кипіння. В окремій посудині з'єднуємо цукор з какао і добре розтираємо. Завдяки цьому грудочок в напої не буде. Як тільки молоко почне закипати, поступово розмішуючи, всипаємо у нього приготовану суміш. Розмішуємо її безперервно вінчиком, поки маса не стане повністю однорідною. Проварюємо напій хвилинку при слабкому кипінні. Оскільки молоко захоче втекти, не відходимо від нього ні на секунду.

Як варити какао на воді

Такий рецепт виручить, якщо вдома немає молока. А щоб напій не був зовсім ніяким, додамо шоколаду та ванілі.

Інгредієнти:

цукор — 3 чайні ложки

какао — 3 чайні ложки

ванілін або ваніль

шоколад — 2-3 шматочки

Спосіб приготування:

Розмішуємо какао з цукром, ваніллю і поступово вводимо воду. Розмішуємо, щоб не допустити утворення грудочок. Можна взяти відразу окріп. Ставимо каструльку на плиту і проварюємо дві хвилинки. Коли готово, трошки чекаємо, щоб напій вистигнув, і тільки тоді додаємо шоколад. Від температури він розтає і надає какао багатого смаку.

Якщо бажаєте, можна додати ще маленькі маршмелоу. До речі, напій для дітей може навіть замінити легкий перекус. Достатньо приготувати молочний коктейль з бананом та вівсянкою.