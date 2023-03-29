Один секретный трюк, с которым какао выходит, как в детстве

Варим какао на молоке или воде

Среди любимых напитков для детей и взрослых место занимает какао. Готовить его следует из натурального свежего порошка – тогда напиток будет очень ароматный и вкусный. Правильное приготовление – залог успеха. Кстати, это касается еще одного популярного напитка – кофе в джезве.

Главред рассказывает, как правильно варить классическое какао на молоке и воде. По вкусу, эти два варианта будут очень сильно отличаться.

Какао на молоке

Напиток, приготовленный на молоке, будет очень вкусным и питательным. Это немного сложнее и требует больше внимания, чем если варить его на воде, но результат того стоит.

Ингредиенты:

молоко – 0,5 л

сахар – 1,5 ст. л.

какао-порошок — 1,5 ст. л.

Способ приготовления:

Молоко выливаем в кастрюльку. Ставим ее на плиту и доводим до кипения. В отдельном сосуде соединяем сахар с какао и хорошо растираем. Благодаря этому комочков в напитке не будет. Как только молоко начнет закипать, постепенно размешивая, всыпаем в него приготовленную смесь. Размешиваем ее непрерывно венчиком, пока масса не станет полностью однородной. Провариваем напиток минутку при слабом кипении. Поскольку молоко захочет убежать, не отходим от него ни на секунду.

Как варить какао на воде

Такой рецепт выручит, если дома нет молока. А чтобы напиток был насыщенным и ароматным, добавим шоколада и ванили.

Ингредиенты:

сахар — 3 чайные ложки

какао — 3 чайные ложки

ванилин или ваниль

шоколад — 2-3 кусочка

Способ приготовления:

Размешиваем какао с сахаром, ванилью и постепенно вводим воду. Размешиваем, чтобы не допустить образование комочков. Можно взять сразу кипяток. Ставим кастрюльку на плиту и провариваем две минутки. Когда готово, немного ждем, чтобы напиток остыл, и только тогда добавляем шоколад. От температуры он растает и придает какао богатый вкус.

Если хотите, можно добавить еще маленькие маршмелоу. Кстати, напиток для детей может даже заменить легкий перекус. Достаточно приготовить молочный коктейль с бананом и овсянкой.