Укр

Приготовите целую гору и не устанете: рецепт самых ленивых беляшей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ленивые беляши покорят все сердца
Ленивые беляши покорят все сердца. Фото jisty.com.ua

Минутный рецепт любимого блюда

Ваши родные требуют от вас приготовить что-то питательное, сытное, обязательно солененькое, да еще максимально быстро? Если не знаете, как их поразить, удивите вкусными жареными ленивыми беляшами.

Для их приготовления необходимо очень мало ингредиентов и совсем немного свободного времени. Конечно, такие ленивые беляши по рецепту "Їсти" будут очень отличаться от привычных, но уверяем — они будут такими же вкусными.

Как приготовить ленивые беляши

Ингредиенты

Для теста:

  • 1 яйцо;
  • 400 мл кефира или простокваши;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 2,5-3 стакана муки;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • 0,5 ч. л. соли.

Начинка:

  • 300 г мясного фарша;
  • 1 небольшая луковица;
  • 2 зубка чеснока;
  • соль, черный молотый перец по вкусу;
  • 1 ст. л. измельченной зелени (зеленый лук, укроп);
  • подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. В муку всыпать сахар, соль, соду, вбить яйцо, влить кефир и тщательно вымешать до состояния густой сметаны. При необходимости добавить еще муки.
  2. В фарш натереть мелко луковицу, посолить, поперчить и перемешать.
  3. Фарш выложить в тесто, всыпать зелень и все перемешать.
  4. На разогретую сковороде с подсолнечным маслом ложкой выкладывать тесто. Жарить необходимо с обеих сторон до золотистого цвета.

Кстати, если хотите готовить на качественном подсолнечном масле, предлагаем обратить внимание на советы по выбору этого продукта. К тому же, вам для этого понадобиться всего пару секунд времени.

Теги:
#Рецепт #Готовим дома #Беляши в домашних условиях