Приготовите целую гору и не устанете: рецепт самых ленивых беляшей

Минутный рецепт любимого блюда

Ваши родные требуют от вас приготовить что-то питательное, сытное, обязательно солененькое, да еще максимально быстро? Если не знаете, как их поразить, удивите вкусными жареными ленивыми беляшами.

Для их приготовления необходимо очень мало ингредиентов и совсем немного свободного времени. Конечно, такие ленивые беляши по рецепту "Їсти" будут очень отличаться от привычных, но уверяем — они будут такими же вкусными.

Как приготовить ленивые беляши

Ингредиенты

Для теста:

1 яйцо;

400 мл кефира или простокваши;

1 ч. л. сахара;

2,5-3 стакана муки;

0,5 ч. л. соды;

0,5 ч. л. соли.

Начинка:

300 г мясного фарша;

1 небольшая луковица;

2 зубка чеснока;

соль, черный молотый перец по вкусу;

1 ст. л. измельченной зелени (зеленый лук, укроп);

подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

В муку всыпать сахар, соль, соду, вбить яйцо, влить кефир и тщательно вымешать до состояния густой сметаны. При необходимости добавить еще муки. В фарш натереть мелко луковицу, посолить, поперчить и перемешать. Фарш выложить в тесто, всыпать зелень и все перемешать. На разогретую сковороде с подсолнечным маслом ложкой выкладывать тесто. Жарить необходимо с обеих сторон до золотистого цвета.

Кстати, если хотите готовить на качественном подсолнечном масле, предлагаем обратить внимание на советы по выбору этого продукта. К тому же, вам для этого понадобиться всего пару секунд времени.