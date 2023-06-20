Приготовите целую гору и не устанете: рецепт самых ленивых беляшей
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Минутный рецепт любимого блюда
Ваши родные требуют от вас приготовить что-то питательное, сытное, обязательно солененькое, да еще максимально быстро? Если не знаете, как их поразить, удивите вкусными жареными ленивыми беляшами.
Для их приготовления необходимо очень мало ингредиентов и совсем немного свободного времени. Конечно, такие ленивые беляши по рецепту "Їсти" будут очень отличаться от привычных, но уверяем — они будут такими же вкусными.
Как приготовить ленивые беляши
Ингредиенты
Для теста:
- 1 яйцо;
- 400 мл кефира или простокваши;
- 1 ч. л. сахара;
- 2,5-3 стакана муки;
- 0,5 ч. л. соды;
- 0,5 ч. л. соли.
Начинка:
- 300 г мясного фарша;
- 1 небольшая луковица;
- 2 зубка чеснока;
- соль, черный молотый перец по вкусу;
- 1 ст. л. измельченной зелени (зеленый лук, укроп);
- подсолнечное масло для жарки.
Способ приготовления:
- В муку всыпать сахар, соль, соду, вбить яйцо, влить кефир и тщательно вымешать до состояния густой сметаны. При необходимости добавить еще муки.
- В фарш натереть мелко луковицу, посолить, поперчить и перемешать.
- Фарш выложить в тесто, всыпать зелень и все перемешать.
- На разогретую сковороде с подсолнечным маслом ложкой выкладывать тесто. Жарить необходимо с обеих сторон до золотистого цвета.
Кстати, если хотите готовить на качественном подсолнечном масле, предлагаем обратить внимание на советы по выбору этого продукта. К тому же, вам для этого понадобиться всего пару секунд времени.