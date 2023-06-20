Приготуєте цілу гору і не втомитеся: рецепт найледачих біляшів

Хвилинний рецепт улюбленої страви

Ваші рідні вимагають від вас приготувати щось поживне, ситне, обов’язково солоне, та ще максимально швидко? Якщо не знаєте, як їх вразити, здивуйте смачними смаженими лінивими біляшами.

Для їхнього приготування необхідно дуже мало інгредієнтів і зовсім небагато вільного часу. Звичайно, такі ледачі біляші за рецептом "Їсти" дуже відрізнятимуться від звичних, але запевняємо — вони будуть такими ж смачними.

Як приготувати ліниві біляші

складові

Для тіста:

1 яйце;

400 мл кефіру або кислого молока;

1 ч. л. цукру;

2,5-3 склянки борошна;

0,5 ч. л. соди;

0,5 ч. л. солі.

Начинка:

300 г м’ясного фаршу;

1 невелика цибулина;

2 зубки часнику;

сіль, чорний мелений перець за смаком;

1 ст. л. подрібненої зелені (зелена цибуля, кріп);

соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

У борошно всипати цукор, сіль, соду, вбити яйце, влити кефір і ретельно вимішати до стану густої сметани. При необхідності додати ще муки. У фарш дрібно натерти цибулину, посолити, поперчити і перемішати. Фарш викласти в тісто, всипати зелень і перемішати все. На розігріту сковороду зі олією ложкою викладати тісто. Смажити необхідно по обидва боки до золотистого кольору.

До речі, якщо хочете готувати на якісному соняшниковому маслі, пропонуємо звернути увагу на поради щодо вибору цього продукту. До того ж, вам для цього знадобиться лише кілька секунд часу.